Twitter DM'lerine Yeni Özellikler Ekleniyor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın DM yani direkt mesajlarının çalışma şeklini iyileştirmeyi planladığını açıkladı. Bugün çalışanlarla yaptığı bir toplantıda bunun tam olarak neye benzeyeceğini dile getirdi.

The Verge tarafından elde edilen toplantının bir kaydına göre Pazartesi günü Twitter'ın San Fransisco genel merkezinde "Twitter 2.0" başlıklı sunum slaytlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Musk, çalışanlarına şirketin DM'leri şifreleyeceğini ve hesaplar arasında şifreli görüntülü ve sesli arama eklemek için çalışacaklarını söyledi.

Musk, DM şifrelemeyle ilgili olarak "Kullanıcıların DM'lerinde gizliliklerinden endişe duymadan, bir veri ihlali konusunda endişelenmeden veya Twitter'da birinin casusluk yapıyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı."

Geçmişte yaşanan bazı DM sızıntıları büyük problemlere yol açmıştı. Yıllar geçtikçe Twitter birkaç kez şifreli DM'ler oluşturmayı denedi ancak sürdürülebilir olamadı.

Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyon için en önemli öncelik olarak şifrelemeyi kullanıma sunmaya kararlı. Pazartesi günü çalışanlara konuyla ilgili olarak "Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı." dedi.

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