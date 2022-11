Twitter Doğrulanmış Hesaplar İçin Yeni "Gri Tik"i Tanıttı

Twitter sonunda herkesin ayda 8 dolar karşılığında mavi tik işaretine sahip olmasına izin vermeyle ilgili akıllardaki bazı soru işaretlerini kabul ediyor ve yanıtlıyor. Şirket şimdi, ücretli mavi tike ek olarak, belirli hesapların profillerinde gri bir onay işaretiyle gösterilen yeni bir "doğrulanmış hesap" işareti alacağını belirtiyor.

Stratejideki değişiklik, şirketin Twitter Blue abonelik hizmetini yenileme planlarından sorumlu olan Esther Crawford tarafından Twitter'da duyuruldu. Crawford, yeni Twitter Blue aboneliği başladığında bu yeni gri onay işaretinin "hesapları ayırt edebilmek" için kullanılabileceğini söylüyor.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO