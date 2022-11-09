Twitter Doğrulanmış Hesaplar İçin Yeni "Gri Tik"i Tanıttı

Twitter sonunda herkesin ayda 8 dolar karşılığında mavi tik işaretine sahip olmasına izin vermeyle ilgili akıllardaki bazı soru işaretlerini kabul ediyor ve yanıtlıyor. Şirket şimdi, ücretli mavi tike ek olarak, belirli hesapların profillerinde gri bir onay işaretiyle gösterilen yeni bir "doğrulanmış hesap" işareti alacağını belirtiyor.

Stratejideki değişiklik, şirketin Twitter Blue abonelik hizmetini yenileme planlarından sorumlu olan Esther Crawford tarafından Twitter'da duyuruldu. Crawford, yeni Twitter Blue aboneliği başladığında bu yeni gri onay işaretinin "hesapları ayırt edebilmek" için kullanılabileceğini söylüyor.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Mevcut Doğrulanmış Hesaplar Gri Tik Alamayacak

Yeni "doğrulanmış hesap" işareti için uygun olan hesaplar arasında "hükûmet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler" yer alacak. Bu işaret için nasıl başvurabileceğinizle ilgili daha fazla ayrıntı net değil ancak şirket "önceden doğrulanmış tüm hesapların" bu işareti alamayacağını belirtiyor. Ayrıca mavi tik işaretinin aksine bu "doğrulanmış hesap" işareti için ödeme yapmak da mümkün değil.

Crawford, Twitter'ın mavi tikinin herhangi bir kimlik doğrulaması içermediğini doğruluyor ancak "doğrulanmış hesap" işareti olan gri onay işaretine sahip olmak için kimlik doğrulaması gerekecek gibi görünüyor. Şirket ayrıca "hesap türleri arasında ayrım yapmanın yollarını denemeye" devam edeceğini belirtiyor.

Peki siz Twitter'ın yeni "doğrulanmış hesap" işareti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.