Twitter, Donal Trump'ın Şiddet İçerikli Tweetlerini Neden Engellemediğini Açıkladı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, Donald Trump'ın Kuzey Kore hakkında attığı şiddet içerikli tweetleri neden engellemediğini açıkladı. ABD merkezli şirketin açıklamasına göre, Donald Trump'ın tweeetleri "haber değeri" taşıdığı için silinmemiş.

Son dönemde gündemi meşgul eden Kuzey Kore krizi bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor. Olası bir savaş durumu yüzbinlerce hatta milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olacağından, sağduyu mesajları büyük önem taşıyor. Tabii bir kişi hariç: Donald Trump

Twitter'da Kuzey Kore hakkında şiddet içerikli tweetler atan ABD Başkanı Trump, savaş karşıtlarını ve uluslararası kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor. Bu tweetleri atarken topluluk kurallarını çiğnediğinin farkında olmayan ABD Başkanı, popüler microblog sitesi Twitter'ı da zor durumda bıraktı. Eleştirilerin odağı haline gelen şirket, şiddet içerikli tweetlerin neden silmediğini açıklamak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, "Tüm hesaplar bizim için aynı ve atılan tweetlerin kurallarımızı ihlal edip etmediğini değerlendirirken bir takım faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Dile getirilen düşüncelerin haber değeri ve kamu yararı taşıyıp taşımadığına da dikkat ediyoruz. Uzun zamandır yenilemediğimiz iç politikamızı ve kurallarımızı yakında güncelleyeceğiz. Twitter, kendini şeffaflığa ve insanları dünyada neler olduğu konusunda bilgilendirmeye adamıştır. Bu temel ilkeleri esas almaya devam edeceğiz" dedi.

Twitter Kuralları'nda yer alan ilgili madde ise şu şekilde:

"Şiddet içeren tehditler (doğrudan veya dolaylı): Tehdit etmek ve terörizmi desteklemek de dahil olmak üzere şiddet içeren tehditlerde bulunamaz veya şiddeti destekleyemezsiniz."