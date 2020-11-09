Twitter, Donald Trump Hakkında Beklenmedik Karar Alabilir

Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimini kaybetti. Yine resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Joe Biden kazandı. Twitter, Donald Trump'ın resmi hesabını kapatabilir. Bu söylenti gündemde büyük yankı oluşturdu.

Twitter, Donald Trump'ın Hesabını Kapatabilir

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam etmekte. Trump sonuçlar resmi olarak açıklandığınında seçimi kaybederse Twitter hesabı kapabilir.

Twitter tarafından attığı twettler nedeniyle birden fazla uyarı alan Trump seçimi kaybettiği takdirde Twitter'ın dünya lideri muafiyetleri dışında kalacak. Trump'ın hesabının kapatılacağı söylentileri de bulunmakta.

Geçtiğimiz gün Twitter'da yapılan Loser aramasında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump'ın hesabı yer aldı. Loser kelimesini Türkçe'ye çevirdiğimizde kaybeden anlamına geliyor.

İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler Donald Trump hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter Donald Trump'ın hesabını kapatır mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerini hızlıca öğrenebilirsiniz.

Twitter indir butonuna basarak dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter'ın mobil uygulamasını akıllı telefonunuza kolayca ve hızlıca indirebilirsiniz.