Twitter: Donald Trump'ın Hesabını Asla Kaldırmayacağız

Politikacıların düşüncelerini, olaylara karşı tutumlarını en iyi şekilde anlattıkları bir platform olan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı olan düşüncesini açıkladı. D. Trump, Twitter hesabını kolay kolay kaldırmayacaklarını ifade eden Twitter, Trump'ın dünya lideri olduğunu vurguladı.

D. Trump Başkan olduktan sonra Twitter üzerinden pek çok tehdit savurdu, ülkelere göz dağı verdi ve müslümanlar hakkındaki yorumları sosyal medya adreslerinde büyük tepki topladı. Birçok kişi bu durumdan dolayı Trump'ın hesabının kapatılmasını isterken Twitter'dan bu konu hakkında bir blog yazısı geldi. Yazıda tartışmaya yol açabilecek Tweet'lerin gözden geçirilebileceklerini belirten Twitter, hizmet şartlarını ihlal etmeyen hiçbir hesaba müdahale etmeyeceklerini dile getirdi.

"Twitter'daki Dünya Liderleri" adıyla yayınlanan yazıda genel olarak ABD Başkanı Trump'ın Twett'leri hakkında açıklama yapılırken, yazıda Donald Trump isminin geçmemesi gözlerden kaçmadı. "Twitter, küresel, kamuya açık konuşmalara hizmet etmek ve bunları açığa çıkartan bir platform. Seçilmiş dünya liderleri, yaptıkları açıklamalarla kritik bir rol oynamaktadır." şeklinde bir açıklamada bulunan Twitter, liderlerin susturulmasının yanlış olduğunu şu şekilde ifade etti: "Bir dünya liderini Twitter'dan engellemek veya tartışmalı Tweetleri kaldırmak, insanların görebilecekleri ve tartışabilecekleri önemli bilgileri gizler."

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından Tweet'lerine tepki gelen Trump ise bu konuda asla geri adım atmadı ve fikirlerini her zaman açık açık dile getirdi. Ayrıca "Hiç kimsenin hesabı Twitter'ın büyümesini etkilemiyor." diyerek şirketin kendini korumaya alması da dikkatlerden kaçmadı.