  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Twitter, Ekran Adınızı Elon Musk Yaptığınızda Hesabınızı Kilitliyor

Twitter, Ekran Adınızı Elon Musk Yaptığınızda Hesabınızı Kilitliyor

elon musk twitter
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Twitter, cryptocurrency scammers, Türkçe adıyla “kripto para dolandırıcılığı” ile mücadele etmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Sosyal medya devi, bundan sonra ekran adlarını Elon Musk olarak değiştiren doğrulanmamış hesapları otomatik olarak kilitliyor. 

Eğer Twitter’daki ekran adınızı SpaceX ve Tesla CEO’sununkiyle değiştirmek gibi bir düşünceniz varsa, bundan şu an itibarıyla vazgeçsiniz iyi edersiniz. Zira böyle bir şey yapmanız takdirde hesabınız anında kitlenecek.

Twitter elon musk kripto para

Bir Twitter sözcüsü The Verge ’e yaptığı açıklamada, “Platformdaki spam ve kötü amaçlı eylemlerle mücadelemizin bir parçası olarak yeni yöntemler test ediyoruz. Spam içerikli kampanyalarla ilişkilendirilen terimleri kullanan hesapları tespit etmek için algoritmamızı sürekli geliştiriyoruz”  dedi. 

Platformdaki sayısız botla mücadele etmek için çok önemli bir adım atan Twitter, özellikle kamuya mal olmuş kişilerin profillerini taklit eden ve onların ağzından tweet atan kişileri artık hızlı bir şekilde tespit edecek. 

Twitter Mart ayında, platformdaki kripto para dolandırıcılığını azaltmaya çalışacağını açıklamıştı. Bu tür hesapların aldatıcı yöntemler kullanarak başkalarıyla etkileşime girmesini engellemek isteyen şirket, Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin’in konuyla ilgili yaptığı serzenişten sonra harekete geçmişti.

 

 

Twitter’da ünlü isimleri taklit ederek hediye kripto para dağıttıklarını söyleyen dolandırıcılar, Buterin’i en sonunda isyan ettirmişti. Ethereum’un mimarı, kullanıcılara hiçbir zaman Ether hediye etmediğini belirterek, Twitter CEO'su olan Jack Dorsey'den bu soruna bir çözüm bulmasını istemişti. 

Twitter Hesabınızı Kontrol Edin! 58 Milyon Hesap Kaldırıldı SOSYAL MEDYA Twitter Hesabınızı Kontrol Edin! 58 Milyon Hesap Kaldırıldı

Twitter, Dünya Kupasının En Çok Konuşulanlarını Açıkladı SOSYAL MEDYA Twitter, Dünya Kupasının En Çok Konuşulanlarını Açıkladı

Elon Musk, "Pedofil" Dediği Dalgıçtan Özür Diledi İNTERNET Elon Musk, "Pedofil" Dediği Dalgıçtan Özür Diledi

ETİKETLER: twitter dolandırıcılık elon musk kripto para

YORUMLAR