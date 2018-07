Twitter, Ekran Adınızı Elon Musk Yaptığınızda Hesabınızı Kilitliyor

Twitter, cryptocurrency scammers, Türkçe adıyla “kripto para dolandırıcılığı” ile mücadele etmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Sosyal medya devi, bundan sonra ekran adlarını Elon Musk olarak değiştiren doğrulanmamış hesapları otomatik olarak kilitliyor.

Eğer Twitter’daki ekran adınızı SpaceX ve Tesla CEO’sununkiyle değiştirmek gibi bir düşünceniz varsa, bundan şu an itibarıyla vazgeçsiniz iyi edersiniz. Zira böyle bir şey yapmanız takdirde hesabınız anında kitlenecek.

Bir Twitter sözcüsü The Verge ’e yaptığı açıklamada, “Platformdaki spam ve kötü amaçlı eylemlerle mücadelemizin bir parçası olarak yeni yöntemler test ediyoruz. Spam içerikli kampanyalarla ilişkilendirilen terimleri kullanan hesapları tespit etmek için algoritmamızı sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Platformdaki sayısız botla mücadele etmek için çok önemli bir adım atan Twitter, özellikle kamuya mal olmuş kişilerin profillerini taklit eden ve onların ağzından tweet atan kişileri artık hızlı bir şekilde tespit edecek.

Twitter Mart ayında, platformdaki kripto para dolandırıcılığını azaltmaya çalışacağını açıklamıştı. Bu tür hesapların aldatıcı yöntemler kullanarak başkalarıyla etkileşime girmesini engellemek isteyen şirket, Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin’in konuyla ilgili yaptığı serzenişten sonra harekete geçmişti.

If you get an email that looks like it's from me asking for ETH, please do NOT send. Either contact me first or if you're lazy just assume it's a fraud.