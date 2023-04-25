Twitter'ın Yeni Düzenine Eleştirilere Epic Games CEO'sundan Yanıt!

Epic Games CEO'su Tim Sweeney geçtiğimiz günlerde Twitter'daki #BlockTheBlue kampanyası hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kampanya, Twitter Blue abonelik sisteminin kaldırılarak, Twitter deneyiminin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Sweeney bu sistemin kaldırılmasını savunan kişileri "ezik ve serseri" olarak yorumladı.

Mavi tik işareti başlangıçta yüksek profilli kullanıcıların kimliğini doğrulamak için tasarlanmıştı ancak eski doğrulama kontrollerinin kaldırılmasıyla birlikte, herkes Twitter Blue aboneliği için ödeme yaparak bir tane alabilir hâle geldi.

Tim Sweeney, Doğrulamanın Erişilebilir Olması Gerektiğini Düşünüyor

Sweeney, doğrulama sistemini eleştirerek, doğrulamayı yalnızca seçkin "kayda değer" kullanıcılar için kabul eden bir politika ile meritokrasiyi bozduğunu söyledi. Eski Twitter'ın takip etme ve retweetleme ile en iyilerin zirveye yükseldiği büyük bir liyakata sahip olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Yeni sistemin çok daha iyi olduğunu düşünmese de Sweeney, eski Twitter'ın sahip olduğu gibi bir hizmet olarak uygun kimlik doğrulamasının yeni Twitter gibi herkes için uygun fiyatla (ya da ücretsiz) erişilebilir olması gerektiğine inanıyor. Ayrıca Twitter'ın doğrulama, küratörlük ve abonelik sistemlerinin birbirinden bağımsız olarak çalışması gerektiğini düşünüyor.

Genel olarak, Twitter'ın doğrulama sisteminde yapılan değişiklikler tartışmalara ve görüş ayrılıklarına neden oldu. Bazıları sistemin herkese açık olması gerektiğine inanırken, diğerleri mavi tik işaretinin yüksek profilli ve kayda değer kullanıcılar için ayrılması gerektiğini düşünüyor.