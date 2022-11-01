Twitter, Elon Musk Karşıtı 1.500 Hesabı Askıya Aldı

Twitter, Elon Musk'ın geçen hafta şirketi devralmasından kısa bir süre sonra koordineli bir trolleme kampanyasının hedefi hâline geldi. Şirketin emniyet ve güvenlik şefi Yoel Roth, organize edilen bu kampanyaların insanları Twitter'ın politikalarını zayıflattığını düşündürmek olduğunu söyledi.

Roth ayrıca şirketin nefret söyleminde ve nefret dolu davranışlarda artışa neden olan kampanyayı durdurmak için çalıştığını söyledi. Bu hesapları temizleme çabalarına yönelik bir güncellemeyi tweet'leyen Roth, Cumartesi gününden bu yana "ölçülebilir ilerleme" kaydettiklerini ve trollemeye dâhil olan 1.500'den fazla hesabı kaldırdıklarını söyledi.

Roth, bu 1.500 hesabın 1.500 kişiye karşılık gelmediğini açıkladı. "Birçoğu aynı kişinin yan hesaplarıydı." diye belirtti.

Our primary success measure for content moderation is impressions: how many times harmful content is seen by our users. The changes we’ve made have almost entirely eliminated impressions on this content in search and elsewhere across Twitter. pic.twitter.com/AnJuIu2CT6 — Yoel Roth (@yoyoel) October 31, 2022

Twitter Politikalarında da Değişiklikler Var

Roth, Twitter'daki son trolleme kampanyasıyla ilgili bir güncelleme sağlamanın yanı sıra Twitter'ın zararlı tweet'lerle ilgili politikalarını nasıl uyguladığından ve nasıl değiştirdiğinden de bahsetti. Şirketin birinci şahıs ve görgü tanığı raporlarına farklı davrandığını açıkladı: "Üçüncü şahıslar her zaman tam içeriğe sahip olmadığından, bir ihlal bulmak için görgü tanıklarının raporlarında daha yüksek bir çıtamız var." dedi. Bu nedenle müdahil olmayan üçüncü şahıslar tarafından platformdaki nefret dolu davranışlarla ilgili raporlar, politikalarını ihlal etseler bile genellikle ihlal edilmemiş olarak işaretleniyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla bu tür politikaların daha da değişmesi muhtemel ve gelecek süreçte benzer karşıt görüşlü hesapların kaldırıldığını görebiliriz.