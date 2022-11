Twitter, Elon Musk Karşıtı 1.500 Hesabı Askıya Aldı

Twitter, Elon Musk'ın geçen hafta şirketi devralmasından kısa bir süre sonra koordineli bir trolleme kampanyasının hedefi hâline geldi. Şirketin emniyet ve güvenlik şefi Yoel Roth, organize edilen bu kampanyaların insanları Twitter'ın politikalarını zayıflattığını düşündürmek olduğunu söyledi.

Roth ayrıca şirketin nefret söyleminde ve nefret dolu davranışlarda artışa neden olan kampanyayı durdurmak için çalıştığını söyledi. Bu hesapları temizleme çabalarına yönelik bir güncellemeyi tweet'leyen Roth, Cumartesi gününden bu yana "ölçülebilir ilerleme" kaydettiklerini ve trollemeye dâhil olan 1.500'den fazla hesabı kaldırdıklarını söyledi.

Roth, bu 1.500 hesabın 1.500 kişiye karşılık gelmediğini açıkladı. "Birçoğu aynı kişinin yan hesaplarıydı." diye belirtti.

Our primary success measure for content moderation is impressions: how many times harmful content is seen by our users. The changes we’ve made have almost entirely eliminated impressions on this content in search and elsewhere across Twitter. pic.twitter.com/AnJuIu2CT6