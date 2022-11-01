Twitter, Elon Musk Karşıtı 1.500 Hesabı Askıya Aldı
Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasıyla birlikte organize bir şekilde karşıt görüşü savunan yaklaşık 1.500 hesap Twitter tarafından askıya alındı. İşte detaylar!
Twitter, Elon Musk'ın geçen hafta şirketi devralmasından kısa bir süre sonra koordineli bir trolleme kampanyasının hedefi hâline geldi. Şirketin emniyet ve güvenlik şefi Yoel Roth, organize edilen bu kampanyaların insanları Twitter'ın politikalarını zayıflattığını düşündürmek olduğunu söyledi.
Roth ayrıca şirketin nefret söyleminde ve nefret dolu davranışlarda artışa neden olan kampanyayı durdurmak için çalıştığını söyledi. Bu hesapları temizleme çabalarına yönelik bir güncellemeyi tweet'leyen Roth, Cumartesi gününden bu yana "ölçülebilir ilerleme" kaydettiklerini ve trollemeye dâhil olan 1.500'den fazla hesabı kaldırdıklarını söyledi.
Roth, bu 1.500 hesabın 1.500 kişiye karşılık gelmediğini açıkladı. "Birçoğu aynı kişinin yan hesaplarıydı." diye belirtti.
Our primary success measure for content moderation is impressions: how many times harmful content is seen by our users. The changes we’ve made have almost entirely eliminated impressions on this content in search and elsewhere across Twitter. pic.twitter.com/AnJuIu2CT6— Yoel Roth (@yoyoel) October 31, 2022
Twitter Politikalarında da Değişiklikler Var
Roth, Twitter'daki son trolleme kampanyasıyla ilgili bir güncelleme sağlamanın yanı sıra Twitter'ın zararlı tweet'lerle ilgili politikalarını nasıl uyguladığından ve nasıl değiştirdiğinden de bahsetti. Şirketin birinci şahıs ve görgü tanığı raporlarına farklı davrandığını açıkladı: "Üçüncü şahıslar her zaman tam içeriğe sahip olmadığından, bir ihlal bulmak için görgü tanıklarının raporlarında daha yüksek bir çıtamız var." dedi. Bu nedenle müdahil olmayan üçüncü şahıslar tarafından platformdaki nefret dolu davranışlarla ilgili raporlar, politikalarını ihlal etseler bile genellikle ihlal edilmemiş olarak işaretleniyor.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla bu tür politikaların daha da değişmesi muhtemel ve gelecek süreçte benzer karşıt görüşlü hesapların kaldırıldığını görebiliriz.
Elon Musk Yeni Twitter CEO'su Olarak Kendini Atadı
Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından anında işine son verilen CEO'su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri, görevden alınmalarının ardından ortaya çıkan bir dosyalamaya göre CEO görevini tanıdık birine bırakmış olduklarını fark ettiler.
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