Twitter, Elon Musk'a İstediği Kullanıcı Verilerini Verecek

Twitter, Tesla CEO'sunun kendilerini satın alımı vazgeçmekle tehdit etmesinin ardından Elon Musk'ın sahte hesaplarla ilgili veri talebine uymaya hazırlanıyor. Washington Post'a göre sosyal medya şirketi dünyanın en zengin adamına her gün gönderilen 500 milyondan fazla tweet'ten oluşan bir veri akışına erişim sağlayacak. Bildirilenlere göre bir dizi şirket, gerçek zamanlı bir tweet kaydı, kullanıcıların tweet attığı cihazlar ve tweetleyen hesaplar hakkındaki bilgileri içeren verilere erişim için zaten ödeme yapıyor.

New York Times ayrıca anlaşmanın aksi takdirde tehlikeye gireceği yönündeki yasal tehditlere yanıt olarak Twitter'ın Musk'ın günlük trafiğini görmesine izin vereceğini bildirdi. Musk Twitter'ı, istediği spam ve sahte hesaplarla ilgili verileri sağlayamazsa şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı iptal edeceği konusunda uyarmıştı. Musk, Twitter'ın sahte ve spam hesapların 229 milyonluk kullanıcı tabanının %5'inden daha azını temsil ettiği iddiasıyla ilgili şüphelerini dile getirmişti.

Pazartesi günü Twitter'ın baş hukuk görevlisine yazdığı bir mektupta Tesla CEO'sunu temsil eden avukatlar, şirketin anlaşma kapsamında şirketten veri ve bilgilere erişim haklarına "aktif olarak direndiğine ve engellediğine" inandığını söyledi. Bilgiyi sunmayı reddetmenin satın alım anlaşmasının "maddi bir ihlali" olduğunu ve bunun Musk'ın anlaşmada yazılı olan 1 milyar dolarlık kesinti ücretini ödemeden anlaşmayı iptal edebileceğine izin vereceğini söylediler.

Twitter Hisseleri Hâlâ İstenen Seviyede Değil

Raporların ardından Twitter hisseleri öğleden sonra işlemlerinde %0,8 artarak 40,45$'a yükseldi, hisse başına anlaşmaya varılan 54,20$'lık anlaşma fiyatına kıyasla durum hala oldukça kötü. Bu da yatırımcıların veri paylaşımı Musk'ın anlaşmayı iptal etmesini zorlaştırsa bile anlaşmanın gerçekleşeceğine dair karamsarlık yaşamalarına neden oluyor.

Twitter kendisine yöneltilen sorulara "anlaşmayı tamamlamak için Musk'ın istediği verilerin kendisine temin edileceği" yönünde cevap verdi. Çarşamba günü ayrıca Twitter'ın baş hukuk yetkilisi Vijaya Gadde'nin çalışanlara, her iki taraf da devralmayı tamamlamaya çalışırken Temmuz ayı sonunda veya Ağustos başında bir hissedar oylamasının gelebileceğini söylediği bildirildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk ve Twitter arasındaki anlaşma tamamlanabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.