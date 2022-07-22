Twitter, Elon Musk Yüzünden 270 Milyon Dolar Zararda

Twitter, Elon Musk'ın Nisan ve Haziran 2022 arasında firmayı satın almak için önerdiği anlaşmaya 33 milyon dolar harcadı. Ayrıca aylık günlük kullanıcı sayısının 237 milyona yükseldiğini söyledi ancak beklenenden daha kötü bir şekilde 270 milyon dolarlık net zarar bildirdi.

Elon Musk o zamandan bu yana satın alma konusundaki fikrini değiştirdi ve Twitter anlaşmayı zorlamak istediği için dava açtı ve mahkeme, davanın gerçekleşeceği tarihi Ekim olarak belirledi.

Şu anda Elon Musk cephesinde potansiyel olarak tehlikede olan 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti var. Twitter, bu açıklamış olduğu finansal zararları tartışmayı reddetti ve nedeni olarak "bekleyen satın almayı" gösterdi.

Twitter Çaresiz Bekleyişini Sürdürüyor

2021'de Twitter'ın geliri 5 milyar dolardı ancak son 12 ayda hisse fiyatı tam %45 düştü. Forrester firmasından analist Mike Proulx, Twitter'ın tabiri caizse "arafta" olduğunu söyledi. Mike Proulx durumu şöyle ifade etti:

"Twitter'ın artık onu istemeyen bir alıcısı, ondan kurtulmak isteyen bir CEO'su ve yönetim kurulu ve hepsinin ortasında kalan bir çalışan tabanı var."

Twitter'ın yanı sıra Perşembe günü, Snapchat'in sahibi olan Snap, Haziran ayının sonuna dek olan üç aylık yılın ikinci çeyreği için 1,11 milyar dolar gelir bildirdi. Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet de önümüzdeki hafta kazançlarını bildirecek.