Twitter Emoji ile Tepki Verme Özelliği Neden Görünmüyor?

Twitter emoji ile tepki verme özelliği kısa süre önce görünmemeye başladı. Popüler sosyal medya hizmeti, özelliğin neden görünmediğine yönelik bir açıklama yaptı. Peki, Twitter'ın test aşamasındaki olan yeni özelliği neden kaldırıldı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu, geçtiğimiz haftalarda emoji ile tepki verme özelliğini test etmeye başlamıştı. Sosyal medya devinin yeni özelliği ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılar için kullanılabilir olmuştu.

Kullanıcılar, "Reaksiyonlar" olarak isimlendirilen özellik sayesinde tweetler hakkında ne düşündüklerini emoji aracılığı ile belirtebiliyordu. Bu özellik kapsamında kullanıma sunulan emojiler arasında kalp, alkış, üzgün yüz, gülmekten gözünden yaş gelen yüz ve düşünen yüz yer alıyordu.

Twitter Emoji ile Tepki Verme Özelliği Kaldırıldı

Kısa süre önce Twitter kullanıcılarında emojilerle tepki verme özelliği görünmemeye başladı. Twitter Türkiye, test aşamasında olan özelliğin neden görünmediğine ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, bazı teknik sorunlardan dolayı Reaksiyonlar özelliğinin geçici olarak duraklatıldığını açıkladı.

Twitter Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!"

Kullanıcıların büyük bir kısmı, popüler sosyal medya hizmetinin emojilerle tepki verme özelliğini beğenmemişti. Öyle ki kullanıcılar tarafından söz konusu özelliğe ilişkin çok sayıda olumsuz yorum yapılmıştı.

Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler! — Twitter Türkiye (@TwitterTurkiye) September 17, 2021

Twitter Eski Tweetleri Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Eski tweetleri gizleme özelliği sayesinde kullanıcıların eski tweetleri otomatik olarak gizlenecek. Örneğin gönderileri 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 1 yıl gibi seçenekler yer alacak. Bu özellik için herhangi bir test tarihi bulunmuyor fakat konsept üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Twitter ayrıca takipçi listesini düzenleyebilme imkanı sunacak özellik üzerinde de çalışıyor. Yani kullanıcılar istediği kullanıcıyı takipçi listesinden çıkartabilecek. Şu anda kişileri takipçi listesinden çıkarmak için engellemek gerekiyor.

Gizlilği en üst seviyeye taşıyacak diğer özellik, kullanıcıların beğenileri gizleyebilmesine olanak sağlayacak. Kullanıcılar beğenileri kimlerin görebileceğini belirleyebilecek. Sunulacak seçenekler arasında takipçiler, herkes ve belirli gruplar olacak. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.