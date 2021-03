Twitter Emoji Tepkileri Özelliği Geliyor!

Twitter emoji tepkileri ile ilgili kullanıcıların görüşlerini almak için anket başlattı. Sosyal medya platformu, kullanıcılarının Facebook'un 2015 yılında kullanıcılarla buluşturduğu özelliğe dair düşüncelerini almak için anketi bir ay boyunca açık tutmayı planlıyor.

Twitter Emoji Tepkileri İçin Anket Düzenliyor

Twitter'ın favori özelliğini beğeni özelliği ile değiştirmesinin ardından kullanıcıların eleştirilerini hatırlıyorsanız Twitter'ı oldukça uzun bir zamandır kullanıyor ve Twitter'ın kullanıcı kitlesinin tweetlerle etkileşim kurma biçimi ile ilgili düşüncelerini biliyorsunuzdur.

Şirket, emojilerle tepki verme özelliğini sosyal medya uygulamasına doğrudan getirmenin geçmişteki favoriler özelliğinde olduğu gibi köklü bir değişim olacağını düşünüyor. Twitter, kullanıcıların daha geniş bir emoji yelpazesi ile tweetlere tepki vermelerine olanak sağlaması hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü öğrenmek için bir ay boyunca açık olarak kalacak bir anket başlattı.

Bir Twitter sözcüsü, anket ile ilgili yapmış olduğu açıklamada insanların kendilerini Twitter'da daha iyi ifade etmeleri için yeni yollar aradıklarını belirtti. Twitter'ın araştırmasında kullanıcıların en çok önerdiği emojiler şunlar oldu: Heart (Kırmızı kalp / Twitter'ın şimdiki beğenme emojisi), laughing face with tears (gözyaşları ile gülen yüz emojisi), thinking face (düşünen yüz emojisi) ve crying face (ağlayan yüz).

Ankete katılan kişilerden bazıları, Reddit'teki yukarı ok ve aşağı ok işaretlerine benzer şekilde yeşil ve kırmızı olmak üzere iki farklı emoji seçti. Bu emojiler, Reddit'teki gibi "katılıyorum" veya "katılmıyorum" anlamına geliyor. Bir fikrin ileri sürüldüğü tweetlerde kullanıcılar şu an konuya dair kendi düşüncelerini aktarmak için yanıt verme özelliğini kullanıyor fakat bu özellik kullanıma sunulursa kullanıcılar sadece tek bir dokunuşla fikirlerini belirtebilir.

Ankette yer verilen sorular içerisinde Twitter'ın emojiler ile tepki verme özelliğini kullanıma sunmakla ilgili endişelerini de yansıtan sorular da yer aldı. Twitter ayrıca kendi tweetlerine olumsuz emoji atılması durumunda kullanıcıların nasıl hissedebileceğini öğrenmek için katılımcılara bazı sorular yöneltti.

Son olarak Twitter'ın anketinin sadece bir araştırma amacı taşıdığını da belirtmek gerekiyor. Sosyal medya platformu için başlatılan anketin ana konusu olan emoji tepkileri hakkında Twitter'ın şimdilik devam ettiği herhangi bir çalışma bulunmuyor ama konu ile ilgili araştırmalarına bakılırsa çalışmaları yakın bir zamanda başlatabilir.