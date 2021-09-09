Twitter Emojilerle Tepki Verme Türkiye'de Test Ediliyor

Twitter emojilerle tepki verme özelliğini test etmeye başladı. ABD'li sosyal medya devinin yeni güncellemesi, ilk olarak Türkiye'deki kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda Tweetleyenlerin Tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak.

Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliği Reactions’u ilk olarak Türkiye’de test edeceğini duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamada, Twitter Reactions özelliğinin sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceği bilgisi verildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada bir dizi emoji eklendiği duyuruldu: 😂, 🤔 ,👏, 😢, ❤️ ve 👏. Tepkiler ayrıca, bir Tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak Beğen düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

1/ Şimdi belirli bir süre için Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın 🤔😢😂👏❤️ pic.twitter.com/a6jXp8DdR6 — Twitter Türkiye (@TwitterTurkiye) September 9, 2021

Twitter’ın Türkiye'de test edilecek özelliğiyle ilgili gelen açıklama şu şekilde:

Tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların Tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi 😂 olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. Amacımız her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar Tweetleri hakkında böyle hissederse, daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti.”

Twitter emojilerle tepki verme nasıl kullanılır?

Reaksiyonları görüntülemek için, insanlar Beğen düğmesine uzun süre basabilir ve bir Tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece Beğen düğmesine dokunarak Tweetleri beğenmeye devam edebilirler.

Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda Tweetleyenlerin Tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak. Bu da potansiyel olarak daha iyi ifade ve genel sohbete katılım sağlayacak. Reactions özeliği, yalnızca Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilir.