Twitter'a Erişim Sorunu Sona Erdi: Twitter Sorunu Araştırıyor

Twitter geçtiğimiz saatlerde yaklaşık 40 dakika boyunca büyük bir kesinti yaşadı. Hizmetle ilgili sorunlar, birçok kullanıcının "kapasitenin üzerinde" hata mesajları bildirdiği ve hatta "bu sayfa kapalı" diyen hatalarla birlikte geçtiğimiz saatlerde başladı. Sorunlar Twitter web, mobil ve hatta şirketin TweetDeck uygulamasını bile etkiledi.

Downdetector, Twitter ile ilgili binlerce sorun raporu aldı ancak Twitter'ın kendi durum sayfası "tüm sistemlerin çalışır durumda" olduğunu iddia ediyordu. Ana Twitter.com sayfası kısmen yükleniyor olsa da birçok kullanıcı hizmete giriş yapamadı ve tweet'lere erişemedi.

Twitter konuyla ilgili bir tweet paylaştı ve sorunu araştırdıklarını ve kısa zamanda çözüleceğini bildirdi.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.