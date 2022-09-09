Twitter Eski Bir Çalışanına 7 Milyon Dolar Ödeyecek

Twitter, eski güvenlik şefi Peiter Zatko'ya yaklaşık 7 milyon dolarlık uzlaşma parası ödemeyi kabul etti. The Wall Street Journal'ın belirsiz sayıda "konuya aşina olan kişilere" dayanan bir raporuna göre Zatko, anlaşmanın bir parçası olarak bir gizlilik anlaşması da imzaladı.

Anlaşma, görünüşe göre Zatko'nun Temmuz ayında milletvekillerine gönderilen ve yaklaşık iki hafta önce The Washington Post'a sızdırılan resmî şikayetinden önce geldi.

Anlaşmanın ve ödemenin Zatko'nun Twitter'dan ayrılmasının bir parçası olduğu ve borç ödemesi üzerinde uzun süren bir pazarlıkla ilgili olduğu bildirildi. WSJ'nin işaret ettiği üzere ayrılan teknoloji yöneticilerinin, özellikle ideal koşullardan daha kötü şartlarda ayrıldıklarında, uzlaşma parası almaları oldukça normal.

Zatko, Musk/Twitter Davasında Tanık Olarak Yer Alacak

Daha önce şirketin güvenlik şefi olan Zatko, şikayetinde sosyal medya platformunun birden fazla güvenlik cephesinde bilerek başarısız olduğunu iddia etmişti. Zatko, diğer şeylerin yanı sıra, Twitter'ın kullanıcı verilerini korumadığını, gizlilik uygulamaları hakkında düzenleyicilere yalan söylediğini ve sitedeki botları doğru bir şekilde hesaba katmamayı veya düzenlememeyi tercih ettiğini belirtmişti.

Daha dün, Musk/Twitter davasına başkanlık eden Delaware yargıcı, Zatko'nun şikayetini davalarına dâhil edebileceğine karar verdi. Zatko Salı günü Senato Yargı Komitesi'nin önüne çıkacak. Ayrıca 17 Ekim'de başlayacak ve beş gün sürmesi planlanan Delaware davasında da tanık olarak yer alacak.