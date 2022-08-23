Twitter Davasında Eski İki Dost Karşı Karşıya

Son yılların en büyük sansasyon yaratan satın alımlarından biri olan Elon Musk-Twitter anlaşması, artık gerçekten bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Ünlü milyarderin Twitter'ı botlar konusunda yeterince bilgilendirmemesi iddasıyla 44 milyarlık anlaşmadan cayması sonrasında Twitter, Elon Musk'ı dava bombardımanına tuttu.

Geçtiğimiz ay başlayan mahkeme sürecinde yargıç Twitter'dan bot meselesi hakkında kovulan eski bir çalışandan detaylı bir rapor istedi. Çoğu kişiye göre bu durum Elon Musk'ın zaferlerinden biriydi. Twitter ise Elon Musk'ı anlaşılan fiyattan şirketi satın almaya zorluyor. Öte yandan bugün gelen bilgilere göre davaya Twitter'ın kurucu ortaklarından ve eski CEO olan Jack Dorsey de katılacak.

İki Eski Arkadaş Mahkemede Yeniden Buluşacak

İddialara göre Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ile Elon Musk arasında geçmişe dayanan sıkı bir dostluk bulunuyor. Hatta Jack Dorsey'in Twitter'ı satın alma konusunda Elon Musk'ı ikna ettiği dahi söyleniyordu. Zaten daha satın alım gerçekleşmeden Elon Musk'ın yönetim kadrosunda bir koltuk istemesine ilk destek verenlerden biri de Jack Dorsey olmuştu. Yaşanan son olaylar sonrasında ikili arasındaki iplerin gerildiği belirtiliyor. Var gücüyle Twitter'ın iddilarını çürütmeye çalışan ünlü milyarderin hukuk ekibi ise Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.

Elon Musk, geçtiğimiz kasım ayında şirketteki görevinden istifa eden eski dostu Jack Dorsey'den Twitter'daki bot sorunu ve birleşmeyle alakalı sahip olabileceği tüm belgeleri isteyecek. Şimdilik Jack Dorsey, yaşanan gelişmeler hakkında bir açıklama yapmadı. Yılın davası olması beklenen Elon Musk-Twitter davası, ekim ayında görülmeye başlanacak.