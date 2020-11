Twitter ve Facebook CEO’ları, Sosyal Medya Bağımlılığı İçin Ne Düşünüyor?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Yargı Komitesi huzuruna çıkan Twitter CEO’su Jack Dorsey ile Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün sosyal medya platformlarının insanlar için bağımlılık potansiyeline sahip olup olmadığı konusunda aynı fikirde olmadığı öğrenildi. Peki, sosyal medya devlerinin CEO’ları sosyal medya bağımlılığı hakkında neler düşünüyor?

İki büyük sosyal medya platformunun CEO’ları Mark Zuckerberg ve Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu Yargı Komitesi huzuruna çıkmıştı. Facebook CEO’su ile Twitter CEO’sunun sosyal medya bağımlılığı hakkında ileri sürdüğü düşünceler bazı kişilerce çok fazla eleştirildi.

Komite huzurunda gerçekleşen duruşmada çeşitli sosyal medya platformlarının içerik politikaları ve bu platformların yakın bir zamanda yapılan Amerika Birleşik Devletleri seçiminin üzerindeki etkileri tartışıldı. Senatör Lindsey Graham hem Dorsey hem de Zuckerberg’e platformlarının kullanıcılar için bağımlılık yapıp yapamayacağını sorduğunda ikisi de birbirinden farklı yanıtlar verdi.

Jack Dorsey’e göre Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlar, kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edildikçe bağımlılık etkisi yaratabilir. Dorsey, komite huzurunda yaptığı açıklamada sosyal ağlarda etkileşim kurmanın insanları daha iyi hissettirdiğini söyleyen birçok psikoloğun görüşünü savundu. Sosyal medya kullanıcılarının yeni gönderileri görmek için sürekli olarak bu platformlara devam etme dürtüsünün salgılanan dopaminle alakalı olduğu düşünülür. İnsanların psikolojisi üzerinde çok büyük etkileri olan sosyal medya platformları psikologlara göre bu nedenle kontrol altına alınmadıkça çok tehlikeli.

Sen. Lindsey Graham: "Do you have any...evidence to suggest that your platforms can be addictive?"



Zuckerberg: "Most of the research suggests that the vast majority of people do not...experience these services as addictive."



Dorsey: "I do think...these tools can be addictive." pic.twitter.com/eL9TrqbEli