Twitter, Farklı Dillerdeki Tweetleri Otomatik Olarak Çevirecek

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Twitter, her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Twitter'ın farklı dillerdeki tweetleri otomatik olarak çevirecek özellik getireceği ortaya çıktı.

Twitter'da Tweetler Otomatik Olarak Çevirilecek

Twitter şu anda yerleşik çevirileri desteklemekte ve kullanıcılar bir tweeti çevirmek için tweetin üzerine dokunmakta ve çevir seçeneğine tıklamakta. Şu anda test edilen yeni çeviri özelliğinde ise ana sayfanızda yer alan ve farklı dillerde yazılan tweetler otomatik olarak tanımladığınız kendi dilinize çevrilmekte.

Örnek vermek gerekirse İngilizce yazılan bir tweet ana sayfanızda otomatik olarak Türkçe'ye çevrilecek. Yeni özelliğin şu anda Brezilya'da sınırlı bir kullanıcı ile test edildiği açıklandı.

Precisando de legenda? Tá tudo resolvido!



A partir de hoje, estamos testando a tradução automática para Tweets em outros idiomas que aparecem na sua página inicial.



O teste é apenas no Brasil e vale para um grupo limitado de pessoas no iOS e Android. pic.twitter.com/e70SSbhXKc — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) August 10, 2020

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak testlerin ardından kullanıma sunulması beklenmekte.

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