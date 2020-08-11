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  4. Twitter, Farklı Dillerdeki Tweetleri Otomatik Olarak Çevirecek

Twitter, Farklı Dillerdeki Tweetleri Otomatik Olarak Çevirecek

Twitter, farklı dillerdeki tweetleri otomatik olarak çevirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Twitter, her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Twitter'ın farklı dillerdeki tweetleri otomatik olarak çevirecek özellik getireceği ortaya çıktı.

Twitter'da Tweetler Otomatik Olarak Çevirilecek

Twitter şu anda yerleşik çevirileri desteklemekte ve kullanıcılar bir tweeti çevirmek için tweetin üzerine dokunmakta ve çevir seçeneğine tıklamakta. Şu anda test edilen yeni çeviri özelliğinde ise ana sayfanızda yer alan ve farklı dillerde yazılan tweetler otomatik olarak tanımladığınız kendi dilinize çevrilmekte.

Örnek vermek gerekirse İngilizce yazılan bir tweet ana sayfanızda otomatik olarak Türkçe'ye çevrilecek. Yeni özelliğin şu anda Brezilya'da sınırlı bir kullanıcı ile test edildiği açıklandı.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak testlerin ardından kullanıma sunulması beklenmekte.

Sizler Twitter'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: twitter

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