Elon Musk'ın Başı Dertte: Twitter Gelirleri Yüzde 40 Düştü

Twitter'ın geçtiğimiz yıl Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından sosyal medyada kökten değişimler yaşandı. Özellikle Twitter Blue abonelik sisteminin gelmesi ve yeni reklam anlayışıyla birlikte şirketin finansa tablosunda değişimler gözlemlendi.

The Wall Street Journal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir habere göre Twitter'ın aralık ayındaki aylık kazancı, yıllık bazda yaklaşık %40 düşüş gösterdi.

Reklamverenler Twitter'a Reklam Vermek İstemiyor

Twitter'ı satın alması sonrasında 1 milyar dolara yakın olduğu düşünülen faiz ödemelerini gerçekleştiren Elon Musk, şu an reklam gelirlerinin azalması sebebiyle büyük sorunlarla mücadele ediyor.

Reklamverenler; yetersiz içerik denetimi, durgunluk korkuları ve dengesiz sosyal medya durumu nedeniyle Twitter'a reklam vermekten kaçınıyor. Ayrıca Elon Musk'ın kurtuluş projesi olarak ortaya çıkan Twitter Blue ücretli abonelik sisteminin de beklenen seviyede kullanıcıya sahip olmaması, finansal sorunları tetilkleyen bir başka neden.

Araştırma şirketi Pathmatics'in raporuna göre Twitter'ın en iyi 100 reklam vereninden 70'inden fazlası 25 Şubat itibarıyla reklamlara hiçbir para harcamadı. Öte yandan tüm sorunlara rağmen Twitter neredeyse her ay kullanıcı etkileşim rekoru kırmaya devam ediyor.

Elon Musk, şirketin mali sıkıntılar yaşadığını kabul ederek, "Twitter'ın hala sorunları var, ama aynı şekilde devam edersek kırılma eğilimi gösteriyor. Bu noktada halk desteği çok önemli." dedi.