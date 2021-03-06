Twitter Geri Al Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Twitter Geri Al (Undo) olarak isimlendirilen yeni bir özelliği test ediyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen özellik, milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek. Ortaya çıkan yeni özelliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Geri Al Özelliği Nedir, Ne İşe Yarayacak?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, son zamanlarda Clubhouse alternatifi Spaces özelliği dahil olmak üzere birçok özellik üzerinde çalışıyor. Twitter'da eksik olan bir şey varsa o da geri al ya da düzenleme butonudur. Diğer bir deyişle, popüler sosyal ağ, gönderilen tweetleri düzenlemenize veya geri almanıza olanak sağlamaz.

Mikro blog platformunda yayımlanan tweetlerin düzenlenmemesi veya geri alınamaması, çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir özelliğin olmaması, platform hizmet vermeye başladığı günden bu zamana kadar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ögeler arasında yer almaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre şirket, kullanıcıların belki de en çok istediği özellik üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemini kullanarak "Undo" olarak isimlendirilen yani "Geri Al" özelliğinin test edildiğini ortaya çıkardı. Wong tarafından paylaşılan tweette yeni özelliğin geleceği iddia edildi. Wong ayrıca özelliğin nasıl görüneceği konusunda da bilgi sahibi olmamıza olanak sağladı. Peki, tweet geri alma özelliği nasıl çalışacak?

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Analist tarafından aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Gönderilen tweetlerin hala düzenlenenemesi büyük bir eksiklik. Görünüşe göre şirket, tweet düzenleme özelliğini yakın bir zamanda getirmeyi düşünmüyor. Bunun yerine gönderilen tweeti geri alma işlevi üzerinde çalışıyor. Geri Al özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Analist Wong tarafından ortaya çıkarılan tweeti geri alabilme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliğe ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.