Twitter Geri Al Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Twitter Geri Al (Undo) olarak isimlendirilen yeni bir özelliği test ediyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen özellik, milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek. Ortaya çıkan yeni özelliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, son zamanlarda Clubhouse alternatifi Spaces özelliği dahil olmak üzere birçok özellik üzerinde çalışıyor. Twitter'da eksik olan bir şey varsa o da geri al ya da düzenleme butonudur. Diğer bir deyişle, popüler sosyal ağ, gönderilen tweetleri düzenlemenize veya geri almanıza olanak sağlamaz.

Mikro blog platformunda yayımlanan tweetlerin düzenlenmemesi veya geri alınamaması, çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir özelliğin olmaması, platform hizmet vermeye başladığı günden bu zamana kadar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ögeler arasında yer almaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre şirket, kullanıcıların belki de en çok istediği özellik üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemini kullanarak "Undo" olarak isimlendirilen yani "Geri Al" özelliğinin test edildiğini ortaya çıkardı. Wong tarafından paylaşılan tweette yeni özelliğin geleceği iddia edildi. Wong ayrıca özelliğin nasıl görüneceği konusunda da bilgi sahibi olmamıza olanak sağladı. Peki, tweet geri alma özelliği nasıl çalışacak?

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0