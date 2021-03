Twitter Geri Al Özelliği Ücretli Abonelik Gerektirecek!

Twitter geri al (Undo) olarak isimlendirilen yeni bir özelliği bir süredir test ediyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafıandan paylaşılan bilgilere göre geri al özelliğini kullanmak için ücretli abonelik gerekecek. Ortaya çıkan bilgilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Twitter'da en çok beklenen özellikler arasında atılan tweeti geri alma ve düzenleme yer alıyor. Çünkü popüler sosyal medya platformu, gönderilen tweetleri düzenlemenize ya da geri almanıza olanak sağlamıyor. Mikro blog platformunda yayımlanan tweetlerin düzenlenmemesi veya geri alınamaması, çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Gönderilen tweetlerin geri alınamaması veya düzenlenememesi, platform hizmet vermeye başladığı günden bu zamana kadar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ögelerin ilk sırasında yer alıyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yaparak şirketin tweeti geri alma özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1