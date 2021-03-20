Twitter Geri Al Özelliği Ücretli Abonelik Gerektirecek!

Twitter geri al (Undo) olarak isimlendirilen yeni bir özelliği bir süredir test ediyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafıandan paylaşılan bilgilere göre geri al özelliğini kullanmak için ücretli abonelik gerekecek. Ortaya çıkan bilgilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Geri Al Özelliği Ücretli mi Olacak?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Twitter'da en çok beklenen özellikler arasında atılan tweeti geri alma ve düzenleme yer alıyor. Çünkü popüler sosyal medya platformu, gönderilen tweetleri düzenlemenize ya da geri almanıza olanak sağlamıyor. Mikro blog platformunda yayımlanan tweetlerin düzenlenmemesi veya geri alınamaması, çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Gönderilen tweetlerin geri alınamaması veya düzenlenememesi, platform hizmet vermeye başladığı günden bu zamana kadar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ögelerin ilk sırasında yer alıyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yaparak şirketin tweeti geri alma özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemini uygulayarak geri al özelliğine ilişkin yeni bir bilgiyi gün yüzüne çıkardı. Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde söz konusu özelliği kullanabilmek için abone olmamız gerektiğini görüyoruz. Özelliği kullanabilmek için ücret ödenmesi gerektiği bilgisinin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı, sosyal ağ şirketine tepki gösterdi.

Tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, tweeti geri almak için ücret ödemenin mantıksız olduğunu düşünüyor. Tweeti gönderdikten sonra anında silmek de bir seçenek fakat çok kısa sürede silseniz bile tweetiniz takipçiler tarafından görünebilir. Yeni özellik, bir tweet atmadan önce düşünme fırsatı veriyor. Elbette "Tweetle" butonuna tıklamadan önce düşünebilirsiniz ancak bazen düşünmeden bazı tweetler atılabiliyor.

Geri al özelliğini kullanabilmek için ücretli abonelik gerekecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.