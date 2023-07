Twitter, Getirdiği Kısıtlamaların Sorumlularına Dava Açtı!

Twitter, sosyal medya platformundan "yaygın yasadışı veri ele geçirme faaliyetinde bulundukları" iddiasıyla dört kimliği belirsiz kişiye dava açtı.

Sadece IP adreslerinin belirtildiği davada bu kişiler "bilinmeyen kişi ya da kuruluşlar" olarak tanımlandı. Davada bu kişiler Twitter tarafından verileri ele geçirmeyi amaçlayan "herhangi bir kişinin belirli bir süre içinde bir sunucuya gönderebileceğinden çok daha fazla" otomatik taleplerle doldurmakla suçlandı.

Elon Musk, davayla ilgili bir tweet'e verdiği yanıtta, bu kişilerin kısa bir süre içinde Twitter'ın tüm verilerini ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi ve web sitesinin bu ayın başlarında uygulamaya koyduğu sınırlamaların nedeni olarak onları suçladı.

Several entities tried to scrape every tweet ever made in a short period of time. That is why we had to put rate limits in place.