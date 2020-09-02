Twitter Gündem Sayfası Daha Detaylı Bilgi Sunacak

Dünya genelinde oldukça popüler olan mikro blog platformu Twitter'da gün içerisinde etiketler kullanılarak çok fazla sayıda tweet atılıyor. Gündem sayfası üzerinden Twitter kullanıcılarının en çok hangi konu ile ilgili konuştuğu hakkında detaylı bilgiye sahip olunamıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte gündem sayfasında sabitlenmiş tweetler ve kısa açıklayıcı bilgiler ile gündem olan konular hakkında daha fazla detay sunulacak. Twitter gündem sayfasındaki yenilik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Twitter Gündem Sayfasında Sabitlenmiş Tweetler ve Açıklama Bulunacak

Twitter, iOS ve Android uygulamaları için gündem sayfası üzerinde birtakım değişiklik yapmak için kollarını sıvadı. Gündem sayfasında bazı tweetleri sabitleyecek ve kısa açıklayıcı bilgiler yer alacak. Böylece Twitter gündem sayfasını açan kullanıcılar, hangi konu başlığının ne ile ilgili olduğunu anlayabilecek. Üstelik konu başlığını açmasına gerek bile kalmayacak.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bu yeni özellik kısmen Tweet atan 500.000'den fazla kullanıcıya yardımcı olmak için tasarlandı. Twitter kullanıcılarının bir kısmı Twitter'da az zaman geçiriyor. Bu sebepten ötürü hangi konu başlığının neden gündem olduğunu anlamak için uğraşmak istemiyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar gündem sayfası üzerinden hangi konu başlığının neden gündem olduğunu kolayca anlayabilecek.

Twitter platformunun gündem sayfasında hangi tweetlerin sabitleneceğine algoritmalar ve Twitter yetkilileri karar verecek. Gündem açıklamaları tamamen insan tarafından seçilecek. Algoritmalar, spam içeren veya kötü niyetli tweetlerin gündem olan bir konuya sabitlenmesini engellemek için kullanılacak. Gündem sayfası, yanlış bilgilerin yayılmasına neden olması nedeni ile sık sık eleştirilere maruz kalıyordu.

Twitter'ın yeni özelliği Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, İspanya, Birleşik Krallık, Birleşik Krallık, Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunuldu. Çok yakında bütün ülkeler için kullanıma sunulacaktır.