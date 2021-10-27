Twitter Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Twitter günlük aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetinin günlük kullanıcı sayısı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde arttı. Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Twitter Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı 3. Çeyrekte %13 Arttı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapor ile birlikte dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platformun günlük aktif kullanıcı sayısı gün yüzüne çıktı.

Sosyal medya hizmetinin günlük aktif kullanıcı sayısı 3. çeyrekte dünya genelinde 211 milyona ulaştı. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 187 milyondu. Sosyal medya platformunun günlük aktif kullanıcı sayısını bir yıl içerisinde 24 milyon arttırdığını görüyoruz.

Twitter, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,14 milyar dolarlık reklam geliri dahil olmak üzere toplamda 1,28 milyar dolar gelir elde etti. Platformun reklam gelirinde yıl bazında yüzde 40'tan fazla artış yaşandı. Şirketin elde ettiği gelir, beklentilerin biraz altında kaldı.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplamda 206 milyon günlük aktif kullanıcıya sahipti. İkinci çeyrekteki gelir 1,19 milyar dolar olarak açıklanmıştı ve bu miktar, Wall Street'in beklentilerini aşmıştı. Söz konusu dönemdeki reklam gelirinin ise 1,05 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Şirketin üçüncü çeyrekteki büyüme hızı ikinci çeyreğe kıyasla yavaşladı. Büyüme hızında meydana gelen yavaşlama, kısmen de olsa iOS 14 ile birlikte iOS kullanıcılarının hayatına giren uygulama izleme şeffaflığı özelliğinden kaynaklandı.

Snapchat'in Üçüncü Çeyrek Kazancı Belli Oldu

Şirket, geçtiğimiz günlerde 2021 yılının üçüncü çeyreğini 1 milyar doların biraz üzerinde reklam geliri ile kapattığını açıkladı. Bu sayı, her ne kadar küçümsenecek bir sayı olmasa ve Snapchat için yeni bir dönüm noktası olsa bile analistlerin tahmin ettiği kazanç oranının yanına yaklaşamadı.

Snapchat'in arkasındaki kişiler, Apple'ın uygulama izleme şeffaflığı uygulamasının reklam hedefleme seçeneklerine büyük ölçüde zarar verdiğine ve bunun da reklamverenlerin eskisi gibi kullanıcıları hedef almak için mobil odaklı sosyal medya platformlarını çok fazla tercih etmediğine işaret etti.

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel, "Reklamcılık işimiz, Apple tarafından haziran ila temmuz aylarında geniş çaplı olarak kullanıma sunulan iOS reklam takibi ile ilgili yapılan değişikliklerden oldukça etkilendi" dedi.