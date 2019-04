Twitter, Günlük Takip Etme Limitini Düşürdü

Sosyal medya devi Twitter, sahte hesaplara karşı savaş açtı. Twitter'a gelen bu yenilik sayesinde bot hesapların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Önceden günde 1000 kişiyi takip edebilmenize izin veren Twitter, yaptığı değişiklik ile bu kuralı 400'e çekti. Artık Twitter'da 24 saat içinde 400 kişiyi takip edebileceksiniz.

Twitter'ın resmi güvenlik hesabı üzerinden atılan tweet'te şu açıklamaya yer verildi; "Sürekli takibi kimler yapar? Tabii ki spam hesaplar. Bu yüzden günlük takip limitini 1000'den 400'e çekiyoruz. Endişe etmenizi gerektiren bir durum yok."

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.