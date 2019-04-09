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Twitter, Günlük Takip Etme Limitini Düşürdü

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Sosyal medya devi Twitter, sahte hesaplara karşı savaş açtı. Twitter'a gelen bu yenilik sayesinde bot hesapların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Önceden günde 1000 kişiyi takip edebilmenize izin veren Twitter, yaptığı değişiklik ile bu kuralı 400'e çekti. Artık Twitter'da 24 saat içinde 400 kişiyi takip edebileceksiniz.

Twitter'ın resmi güvenlik hesabı üzerinden atılan tweet'te şu açıklamaya yer verildi; "Sürekli takibi kimler yapar? Tabii ki spam hesaplar. Bu yüzden günlük takip limitini 1000'den 400'e çekiyoruz. Endişe etmenizi gerektiren bir durum yok."

Twitter'ın sözcüsü Engadget'a yaptığı açıklamada "Sağlıklı bir hizmet oluşturma taahhüdümüzün bir parçası olarak, Twitter’daki spam ve kötüye kullanımı durdurmaya odaklandık. Günlük takip oranının yüksek olmasının takipçi kaybına katkıda bulunduğunu gördük ve sonuç olarak günlük takip oranını 1000'den 400'e düşürdük." dedi.

Bu kural değişikliği Twitter’ın spam hesapların ve botların yeteneklerini azaltmak için harcadığı çabanın en sonuncusu. Hatırlayacağız üzere Twitter geçtiğimiz yıl art arda aynı tweet'i atmayı engellemişti. Görünüşe göre Twitter'ın sahte hesapların peşini bırakmaya hiç niyeti yok.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter aldığı bu önlem ile sahte hesapların önüne geçebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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