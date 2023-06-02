Twitter'ın Güven ve Güvenlik Başkanı İstifa Etti!

Twitter'ın Güven ve Güvenlik Başkanı Ella Irwin, Perşembe günü Reuters'e yaptığı açıklamada şirketin güven ve güvenlikten sorumlu yöneticiliğinden istifa ettiğini doğruladı.

Irwin, Elon Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almasından kısa bir süre sonra Kasım ayında Yoel Roth'un ayrılmasının ardından bu göreve getirilmişti.

Üst düzey yöneticinin ayrılması, Musk'ın Ekim ayında sosyal medya platformunu satın almasından bu yana geçen kaotik yedi aya dair son gelişme olarak dikkat çekiyor.

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Twitter'ın CEO'su ve yönetim kurulunun görevden alınmasına yönelik erken bir hamlenin ardından milyarder girişimci, daha önce nefret söylemi gibi saldırgan içerikler yayınladığı için yasaklanan birçok hesabın eski hâline getirilmesine izin vermeden önce ifade özgürlüğüne olan desteğini yineledi.

Birçok büyük reklamverenin bu tür şüpheli içeriklerle birlikte görünmekten çekindikleri için Twitter'ı terk ettikleri bildirilmişti ancak Musk yakın zamanda birçok markanın platforma geri döndüğünü de iddia ediyor.

Irwin'in beklenmedik ayrılışı, eski NBCUniversal reklam satış şefi Linda Yaccarino'nun Twitter'ın CEO'luğunu Musk'tan devralmasıyla birlikte gerçekleşti; Yaccarino kısa süre önce verdiği bir röportajda Twitter'ı yönetmenin zaman zaman "oldukça acı verici" olduğunu söylemişti.

Musk, Yaccarino'nun gemiye istikrar kazandırabileceğini umuyor olsa da Twitter'ın güven ve güvenlik müdürünün Perşembe günü görevinden ayrılması, hâlâ aşılması gereken bazı çetrefilli konular olabileceğini gösteriyor.