Twitter Güvenilir Arkadaşlar Özelliğiyle Tweet Sınırlaması Geliyor

Twitter Güvenilir Arkadaşlar özelliği nedir? Twitter, tweetlerinizi 'güvenilir arkadaşlar' ile sınırlamanıza izin vermeyi düşünüyor. Instagram'ın "yakın arkadaşlar" konseptine benzer çalışacak bu özelliğe ek olarak iki farklı tasarımın da olduğu aktarıldı.

Twitter, yayın akışı için düşündüğü yeni özellikler için üç tasarım konseptini paylaştı. "Güvenilir Arkadaşlar", kullanıcıların belirli tweetler için hedef kitleyi daha küçük bir yakın arkadaş çevresiyle sınırlandırmasına izin verirken, "Yönler" tweetlerinizi gönderirken kategorilere ayırmanıza olanak sağlıyor.

Üçüncü test edilen hizmet ise kullanıcıların yanıtlarında görmek istemeyecekleri belirli ifadeleri listelemelerine fırsat tanıyor. Twitter, bu fikirlerin ilk aşamalarında olduğunu ve şu anda hiçbirinin aktif olarak sunulmadığını söylüyor.

Pek çok Twitter kullanıcısı, iş ve özel hayatını ayırmak için birden fazla hesaba sahiptir. Ancak "Güvenilir Arkadaşlar" ve "Yönler" gibi özellikler, tek bir hesaptan farklı işleri yürütmenize izin verebilir.

Twitter Güvenilir Arkadaşlar özelliği nedir?

Güvenilir Arkadaşlar, bir tweetin herkese veya yalnızca arkadaşlar için açık olmasına (Instagram'daki "yakın arkadaşlar" özelliğine benzer şekilde) izin veriyor. Yönler özelliği ise tweetlerinizi yalnızca profesyonel ve kişisel kategorilere değil, aynı zamanda sahip olabileceğiniz belirli hobilere veya ilgi alanlarına göre sıralamanıza izin vererek daha ayrıntılı kontrol sunuyor.

Tasarlanan son özellik, tweetlerinize verilen yanıtlarda görmek istemediğiniz ifadeleri belirtmenize olanak tanıyor. Takipçiler bu ifadeleri vurgulanmış olarak görecek ve bu dili kullanmama uyarısı alacak. Twitter'ın örnek ekran görüntülerinden birinde, bir uyarının yanında “pislik” kelimesinin vurgulandığı fark edildi. Twitter, insanların kılavuzu görmezden gelebileceğini söylese de tweet sahiplerinin, bu ihlal edici yanıtları konuşmanın sonuna taşıma seçeneği olacak.

Twitter, şu anda bu özelliklerden hiçbirini aktif olarak oluşturmadığı konusunda uyarıyor. Bunun yerine özellikler hakkında paylaşım yaparak şirketin planları hakkında geri bildirim toplamayı tercih ediyor.

Twitter'dan kadın istismarına karşı hamle

Ayrıca geçtiğimiz gün aralarında Twitter'ın da bulunduğu sosyal medya devlerinden çevrim içi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etme konusundaki kalıcı zayıflıkları giderme taahhütü gelmişti. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından dördü, platformlarında kadın istismarı ile mücadele etmek için moderasyon sistemlerini elden geçirmeyi taahhüt ediyor.

Sosyal medya devleri, kullanıcıların kendi güvenliklerini sağlamaları için daha ayrıntılı ayarlar sunacak. Ayrıca güvenlik araçlarına erişimi iyileştirmek ve kadınların çevrim içi ortamda gördüğü istismar miktarını azaltmak için "daha basit ve erişilebilir bir dil" kullanacaklarını söylediler.