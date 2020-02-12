Twitter, Güvenli İnternet için Hız Kesmeden Çalışıyor! İşte Yapılan Değişiklikler

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, güvenli internet için çalışmalarına devam ediyor. Şirket geçtiğimiz 12 ay boyunca, kötü niyetli içerikle mücadelede küresel olarak pek çok önemli adım attı. Bu adımların neler olduğu açıklandı.

Twitter, Daha Güvenli İnternet için Kolları Sıvadı!

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda "kötüye kullanım için harekete geçtiğimiz 2 Tweet’den biri, Twitter'a gönderilen raporlara dayanmak yerine artık teknolojiyle proaktif bir şekilde ortaya çıkarılıyor. Bu oran 2018 yılında 5 Tweet'ten biriydi" denildi. "Twitter tarafından harekete geçilen hesaplarda %105'lik bir artış gördük" diyen şirket Kasım 2019'da, kullanıcıların Tweetleri için yanıtları gizleme seçeneğini küresel olarak başlattıklarını dile getirdi.

Aralık 2019'da ürünleri programları ve Twitter Kurallarını geliştiriren şirket, tavsiyede bulunmak için dünyanın dört bir yanından uzmanları ve kuruluşları bir araya getiren Güven ve Güvenlik Konseyini genişletti ve çeşitlendirdi. Twitter geçen Salı günü, manipüle edilmiş içeriğe yönelik yeni bir kural açıkladı.

İçlerinde paylaşılan içeriğin önemli ölçüde ve aldatıcı bir şekilde değiştirildiğine veya üretildiğine inanılan Tweetleri 5 Mart’tan itibaren etiketlemeye başlayacağını söyleyen şirket, "Twitter'ı daha güvenli hale getirmek tek başına yapabileceğimiz bir iş değil. Bu yüzden #GüvenliİnternetGünü2020'ye katılmak bizim için çok önemli" dedi.

Sizler Twitter'ın güvenli internet için aldığı önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!