Twitter, Güvenlik Sorunları Nedeniyle SMS İle Tweet Atmayı Askıya Aldı

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının ele geçirilmesi üzerine şirket, SMS ile tweet atma özelliğini geçici olarak askıya aldı.

Twitter CEO'sunun hesabını ele geçirip hesap üzerinden bazı tehditler ve uygunsuz mesajlar yayınlayan kişilerin ardından durumu araştıran Twitter, bu işlemin SMS yolu ile gerçekleştirildiğini fark etti. Bu durumun ardından SMS ile tweet atma özelliğini geçici olarak devre dışı bırakan Twitter, güvenlik sorunlarının çözülmesi için çalışmalara başladı.

Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşması ile kullanım oranı hızla düşen kısa mesaj ile tweet atma özelliği, yine de sistemde yer almaya devam ediyordu. Türkiye'de de kullanılabilir durumda olan bu özellik, kişilerin hesapları ile eşleştirdikleri telefon numarasından belirli bir telefon numarasına mesaj göndererek tweet atmalarına olanak sunuyor.

Telefon numarasının çalınması durumunda büyük bir sorun haline gelebilecek bu durum, Twitter CEO'sunun da başına geldi. Operatör tarafında yaşanan sorunlardan dolayı korsanların sıklıkla tercih etmeye başladığı bu özellik, yaşanan problemlerin ardından geçici olarak devre dışı bırakıldı. Kullanıcıların güvenliği için bu adımın atıldığını belirten Twitter, bu durumun ağırlıklı olarak operatörlerin yeterli güvenlik önlemini almamasından kaynaklandığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre bir süreliğine pek çok ülkede kullanım dışı bırakılan bu özellik, yeterli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında tekrardan kullanıma sunulacak.