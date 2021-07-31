Twitter Hackerlara Ödeme Yapacak: Yapay Zekanın Ön Yargısı Ölçülecek

Twitter, hackerlara ödeme yapacağını söylediği bir program hazırladı. Twitter fark yaratan bir hata ödül yarışması için planlarını duyurdu. Twitter bu sefer güvenlik sorunlarını ortaya çıkaran araştırmacılara ödeme yapmak yerine, görüntü kırpma algoritmasında henüz keşfedilmemiş yanlı örnekleri bulanları ödüllendirecek.

Twitter, bilgisayar korsanlarının ve araştırmacıların görüntü kırpma algoritmasındaki ön yargıları belirleyebileceklerini umarak bir yarışma düzenliyor ve kazanan takımlara para ödülleri verecek. Twitter, hackerlara görüntü kırpma modeline erişim vermenin, algoritmanın zararlı olabileceğinin yollarını bulmalarına sağlayacağını düşünüyor.

Yarışanların, bulgularının bir tanımını ve sorunu göstermek için algoritma aracılığıyla çalıştırılabilecek bir veri kümesi sunması gerekecek. Twitter ise ne tür zararlar bulunduğuna, insanları potansiyel olarak ne kadar etkileyebileceğine ve daha fazlasına dayalı olarak puanlamada bulunacak.

Twitter'dan hackerlara "görüntü algoritması" ödemesi

Kazanan takıma 3.500 dolar ödül verilecek, ancak en yenilikçi ve en genellenebilir bulgular için ayrı ayrı 1.000 dolarlık ödül var. Bu miktar Twitter takipçileri arasında heyecan yarattı ve kullanıcılar fazladan sıfır olması gerektiğini söyledi. Karşılaştırma açısından, birinin Twitter hesabını devralmanıza izin veren bir OAuth sorunu bulmak size 7700 dolar kazandırıyor.

Twitter, daha önce görüntü kırpma algoritmasıyla ilgili kendi araştırmasını yapmıştı. Mayıs ayında önizleme görüntülerin ırkçı olduğu yönündeki suçlamaların ardından algoritmanın nasıl ön yargılı olduğunu araştıran bir makale yayınladı. Twitter o zamandan beri algoritmik kırpma önizlemelerini ortadan kaldırdı, ancak hala masaüstünde kullanılıyor.

"Mayıs ayında, belirginlik algoritmamızdaki (görüntü kırpma algoritmamız olarak da bilinir) ön yargıyı belirleme yaklaşımımızı paylaştık ve kodumuzu başkalarının çalışmamızı yeniden üretmesi için kullanılabilir hale getirdik. Topluluğu, kendi belirlediğimizin ötesinde bu algoritmanın potansiyel zararlarını belirlemeye yardımcı olmaya davet ederek ve teşvik ederek bu çalışmayı bir adım daha ileri götürmek istiyoruz."

Twitter duyuru blogunda, yarışmanın hata ödül programından ayrı olduğunu söylüyor. Yani hata programına algoritmik ön yargılar hakkında bir rapor gönderirseniz, şirket raporunuzun kapatılacağını ve uygulanamaz olarak işaretleneceğini aktarıyor. Katılmakla ilgileniyorsanız, kuralları, kriterleri ve daha fazlasını görmek için yarışmanın HackerOne sayfasına gidebilirsiniz. Başvurular 6 Ağustos 23:59 PT'ye kadar açık ve yarışmanın kazananları 9 Ağustos'ta Def Con AI Village'da duyurulacak.