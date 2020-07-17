Twitter Hacklenen Hesap Sayısı Hakkında Açıklama Yaptı

15 Temmuz gecesi Twitter'da büyük hack olayı yaşandı. Elon Musk, Bill Gates ve Apple dahil olmak üzere yüzlerce hesap hacklendi. Twitter hacklenen hesap sayısı hakkında resmi açıklama yaptı. İşte 15 Temmuz gecesi Twitter'da hacklenen hesap sayısı.

Twitter'da Kaç Hesap Hacklendi?

Twitter Destek tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gecesinde 130 Twitter hesabı hacklendi. Twitter açıklamasında araştırma yapmaya devam ettiği bilgisini paylaştı. Saldırganların hesapları nasıl hacklediğine dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020

15 Temmuz gecesinde hacklerlar ünlü isimlerin hesaplarından paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda Bitcoin gönderilmesi istendi. Bitcoin gönderenlere 2 katı geri gönderileceği söylendi. Çalınan hesaplar üzerinden 100.000 Dolar'dan fazla bitcoin çalındığı iddia edilmekte.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!