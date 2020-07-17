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Twitter Hacklenen Hesap Sayısı Hakkında Açıklama Yaptı

15 Temmuz gecesi Twitter'da pek çok ünlünün hesabı hacklendi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Twitter hacklenen hesap sayısını duyurdu.

twitter-hacklenen-hesap-sayisi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

15 Temmuz gecesi Twitter'da büyük hack olayı yaşandı. Elon Musk, Bill Gates ve Apple dahil olmak üzere yüzlerce hesap hacklendi. Twitter hacklenen hesap sayısı hakkında resmi açıklama yaptı. İşte 15 Temmuz gecesi Twitter'da hacklenen hesap sayısı.

Twitter'da Kaç Hesap Hacklendi?

Twitter Destek tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gecesinde 130 Twitter hesabı hacklendi. Twitter açıklamasında araştırma yapmaya devam ettiği bilgisini paylaştı. Saldırganların hesapları nasıl hacklediğine dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

15 Temmuz gecesinde hacklerlar ünlü isimlerin hesaplarından paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda Bitcoin gönderilmesi istendi. Bitcoin gönderenlere 2 katı geri gönderileceği söylendi. Çalınan hesaplar üzerinden 100.000 Dolar'dan fazla bitcoin çalındığı iddia edilmekte.

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ETİKETLER: twitter

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