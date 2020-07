Twitter Hacklenen Hesaplar Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

15 Temmuz gecesi Twitter'da büyük hack olayı yaşandı. Elon Musk, Bill Gates ve Apple dahil olmak üzere yüzlerce hesap hacklendi. Twitter son yaptığı açıklama ile kaç kişinin DM'lerine erişildiği bilgisini paylaştı.

Twitter Support tarafından yapılan açıklamada siber saldırıdan 130 hesabın etkilendiğini ve 45 hesaptan tweet atıldığını duyurdu. 130 hesabın 36'sının DM gelen kutusuna erişildi. 8 hesabın da Twitter verileri arşivi indirildi.

To recap:

🔹130 total accounts targeted by attackers

🔹45 accounts had Tweets sent by attackers

🔹36 accounts had the DM inbox accessed

🔹8 accounts had an archive of “Your Twitter Data” downloaded, none of these are Verified