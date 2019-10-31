Twitter Hakkında İlginç Bir Karar Alındı: Siyasi Reklam Yasağı

Dünyayı etkileme ihtimali en yüksek sosyal medya platformlarında bir tanesi olan Twitter ilginç bir karar aldı. Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından yapılan açıklamada, siyasi reklamlarla ilgili önemli bir gelişmenin altı çizildi.

Facebook geçtiğimiz günlerde siyasi reklamların yasak olmayacağını söylemişti. 1 hafta sonra Twitter tarafından önemli bir açıklama geldi. Şirket, 22 Kasım itibarıyla siyasi reklamları kendi sosyal medya platformunda göstermeyeceğini ifade etti.

Twitter siyasi reklamları etik bulunmadı

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından yapılan açıklamalarda, internet reklamcılığının ticari reklam verenler için inanılmaz derecede güçlü ve etkili olduğunu ancak bunun siyaset için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Siyasi reklamlar, aldatıcı veya yanlış bilgiler içermesi nedeniyle çoğu kişi tarafından eleştiriliyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, siyasi reklamların özgür konuşmak için son derece önemli olduğunu ifade etti. Ancak Twitter buna kesinlikle karşı. Hatırlayacağınız üzere Facebook yanlış olsa bile siyasi reklamları yayınlayacağını söylemişti.

Twitter platformu görüldüğü kadarıyla haksızlığa yer vermek istemiyor. Peki sizce platform tarafından alınan bu karar doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.