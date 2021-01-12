On Binlerce Twitter Hesabı Yasaklandı: İşte Nedeni!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, sosyal medya uygulamasında hesabı bulunan çoğu kullanıcıyı platformdan uzaklaştırma kararı aldı. Şirketin aldığı karardan on binlerce Twitter hesabı etkilendi. Peki, karardan etkilenerek sosyal medya platformundan uzaklaştırılan kullanıcılar kimler oldu?

70.000’den Fazla Twitter Hesabı Yasaklandı

Twitter, 12 Ocak 2021 yani bugün yapmış olduğu açıklamada sosyal medya platformu genelini etkileyecek bir karar aldığını ve bu kararla birlikte çoğu kullanıcının platformdan uzaklaştırıldığını duyurdu. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıda yer alan ifadelere yer verdi.

“Geçen hafta Washington’daki korkunç olayların sonrasında hizmetimizi şiddete teşvik etme ve seçim sonucu ile ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi paylaşma girişimlerinden korumak için bazı adımlar attık. 20 Ocak 2021’de gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık devir teslimi yaklaşırken tüm bu çalışmalar hakkında şeffaf olmaya önem veriyoruz.” “Gerçek hayatta zararlı etkinliklerin gerçekleşme potansiyeline sahip davranışlar hakkında sağlam önlemler alacağımızdan eminiz. Washington’daki şiddet olayları ve durumun riski göz önüne alındığında cuma günü öğleden sonra QAnon ile bağlantılı içerikleri paylaşmaya devam eden binlerce hesabı kalıcı olarak yasakladık.” “Bu yaptırımımızdan etkilenen kişilerin çoğu, birden çok hesaba sahipti. Bu da etkilenen hesap sayısını arttırdı. Cuma gününden bu yana verdiğimiz çabaların bir sonucu olarak 70.000’den fazla hesabı askıya aldık ve bu kadar çok hesabın yasaklanması, tek bir kişi tarafından çok sayıda hesap yönetilmesinden kaynaklanıyor. Bu hesaplar genel olarak QAnon ile ilgili içerikleri daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyordu ve önceliğini bu komplo teorisinin platform geneline yayılmasına vermişti.”

Twitter’ın platform genelinde uyguladığı karar sonrasında birçok hesabın takipçi sayısında önemli bir düşüş meydana geldi. Şirket, konu ile ilgili açıklamasında QAnon ile ilişkili içeriklerin yanı sıra spam hesaplara da yaptırım uyguladığını belirtti.

Bu yaptırımın bir sonucu olarak bazı hesaplarda görülen takipçi kaybı 1000’e kadar ulaştı. Ayrıca platform politikasını işaretlenen gönderilerin tekrar paylaşılmasının kalıcı yasakla sonuçlanmasını sağlayacak şekilde değiştirdi. Şirket, amacının Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye devam etmek olduğunu söyledi.