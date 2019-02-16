Twitter Hesabınızı Kapatsanız Bile Özel Mesajlarınız Silinmiyor!

Sosyal medya devi Twitter, bu kez özel mesajların silinmemesi ile gündemde. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda Twitter'daki gizli hesapların açığa çıktığı söylemiştik. Bugün Twitter hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Hesabınızı kapatsanız bile özel mesajlarınız silinmiyor.

TechCrunch tarafından yapılan açıklamada, d evre dışı bırakılmış veya askıya alınmış hesaplardaki özel mesajlar silinmiyor. Twitter tarafından sunucularda depolanmaya devam ediliyor. Güvenlik araştırmacısı Karan Saini tarafından öne sürülen iddiaya göre, Twitter'ın gizlilik ilkesi kullanıcıların devre dışı bıraktığı hesapların silineceğini iddia etse bile silinmiyor.

İddianın ne kadar doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor. Twitter yetkilileri iddia hakkında "konunun tüm kapsamını göz önüne aldığımızdan emin olmak için daha fazla araştırıyoruz" dedi.

Saini, konunun bir güvenlik açığı yerine işlevsel bir hata olduğunu dile getirdi. İlerleyen günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sizlere konu hakkında tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sizce Twitter özel mesajları sunucularda barındırıyor olabilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın!

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