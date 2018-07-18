Twitter Hesabınızı Kontrol Edin! 58 Milyon Hesap Kaldırıldı

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından olan Twitter'ın başı sahte ve bot hesaplarla dertte. Şirket tarafından paylaşılan analize göre 2017'nin yalnızca üç aylık sürecinde 58 milyonu aşkın hesabın askıya alındığı ifade edildi.

Güvenlik konusunda diğer sosyal platformlara göre daha özenli olmaya çalışan Twitter'ın Firehose adındaki veri analizi sayesinde askıya aldığı hesaplar ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 58 milyon hesabın etkinliğini sonlandıran ABD'li şirket aynı zamanda en çok hesap kaldırma işlemini aralık ayında yapmış durumda.

Askıya Alınan Hesaplar, Kullanıcı Güvenliğini Tehdit Ediyor

Kullanıcıların güvenliği için sürekli yenilikler yapan Twitter, askıya aldığı hesaplar için sebep olarak 'sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı mücadele' açıklamasında bulundu. Yani sosyal mecranın detaylı temizliğe ihtiyacı olduğu da böylelikle anlaşılmış oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında uygulamayı en az bir defa kullanan 336 milyona yakın aktif hesaba sahip olduklarını aktaran Twitter, askıya alınan hesapların tekrardan açılabileceğini belirtti. Yalnızca hesap sahiplerinin gereken güvenlik şartlarını uygulaması gerekiyor. Bakalım Twitter'da askıya alınan hesapların sayısı ilerleyen dönemlerde artacak mı, zamanla göreceğiz.