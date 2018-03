Twitter, Hesap Doğrulama Sistemini Herkese Açmaya Hazırlanıyor

Twitter, insanların daha fazla profili ve içeriği doğrulayabildiği bir sosyal medya platformu olmak yolunda ilerliyor. Twitter CEO’su Jack Dorsey, takipçileriyle görüştüğü bir Periscope yayınında, amaçlarının Twitter’da hesap doğrulama hizmetini herkese açmak olduğunu belirtti. Dorsey, hesap doğrulaması için gerekli olan kriterleri biraz daha esneteceklerini ve bu sayede insanların daha kolay bir şekide “mavi tik” alabileceklerini söyledi. Dorsey Periscope yayınındaki konuşmasında: “Amacımız herkese doğrulama hizmetini açmaktır. Bunu, daha ölçeklenebilir bir şekilde, insanların kendileri hakkındaki daha fazla gerçeği bizim yargıçlığımız olmadan onaylayabileceği, ön yargılardan uzak bir sistem kurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı ancak devam eden çalışmalarıyla ilgili detay vermedi.

Twitter’ın şu anki sisteminde hesap doğrulama işlemleri, belirli bir takipçi limitini geçmiş kişi ya da kurumların, varlıklarını kanıtlayabilecek belgeleri Twitter’a ulaştırması yöntemiyle yapılıyor. Ayrıca bu kişi ya da kurumlar, Google veya Facebook üzerindeki doğrulanmış adreslerini, Twitter hesaplarıyla eşleştirerek de hesap doğrulama işlemlerini yapabiliyorlar. Hesap doğrulama işlemini başarıyla gerçekleştiren profiller mavi bir onay tiki alıyorlar. Twitter, son yıllarda hesap doğrulama sisteminde bazı sorunlar olduğunu kabul etti. Jack Dorsey de daha önce Twitter’daki hesap doğrulama sisteminin yeterince iyi çalışmadığını ve yeniden tasarlanması gerektiğini belirten bir tweet atmıştı.

We should’ve communicated faster on this (yesterday): our agents have been following our verification policy correctly, but we realized some time ago the system is broken and needs to be reconsidered. And we failed by not doing anything about it. Working now to fix faster. https://t.co/wVbfYJntHj