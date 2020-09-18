Twitter Hesap Güvenliği İçin Alınan Önlemleri Genişletiyor!

Sosyal medyanın devleri, Amerika Birleşik Devleti başkanlık seçimleri yaklaştıkça sahip olduğu kullanıcı kitlesinin büyüklüğünün sorumluluğunda olarak bazı önemli adımlar atmaya başladı. Sosyal medyanın önemli isimlerinden Twitter hesap güvenliği için aldığı önlemleri genişletme kararı verdi. Peki, Twitter tarafından alınan bu kararın neticesinde sosyal medya platformunda hangi güvenlik önlemleri uygulanmaya başlayacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Twitter Hesap Güvenliği İçin Aldığı Tedbirleri Arttırıyor

Twitter'ın blog yazısında yer alan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek profilli, seçimlerle yakından ilgili Twitter hesaplarını korumaya yönelik söz konusu Twitter hesaplarına ek koruma katmanları ekleyecek. Peki, Twitter'ın blog yazısında da yer verdiği "yüksek profilli hesaplar" ne anlama geliyor? Twitter'ın blog yazısına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan valiler ve Dışişleri Bakanı, haber kaynakları ve gazetecilerin hesapları "yüksek profilli hesaplar" olarak tanımlanıyor.

Twitter'ın söz konusu hesaplar ile ilgili aldığı önlemlerin içerisinde hesap sahiplerine yardımcı olmak için şüpheli etkinliklere hızlı yanıt verme, kötü niyetli kişilerin hesabı ele geçirmesini engellemek için hesapların çalınmasını engellemeye yönelik geliştirmeler ve hesap güvenliği ile ilgili sorunların hızla çözülmesini sağlamak için hesap kurtarma sürecini normal hesap kurtarma sürecine kıyasla çok daha kısaltmak ek önlemler yer alıyor.

Twitter, yüksek profilli Twitter hesaplarına yönelik uygulanacak olan güvenlik önlemlerini dünden itibaren uygulamaya başladı. Sosyal medya platformu, açıklamasının sonunda aldığı tedbirlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek seçim açısından çok kritik bir adım olduğunu ve hesap güvenliğini geliştirme kapsamında alınan önlemlerin yalnızca bu önlemlerle sınırlı olmayacağını açıkladı.