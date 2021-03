Twitter Hikayeler (Fleets) İçin Yeni Seçenek Eklendi

Twitter Hikayeler (Fleets) için kullanıcılara yeni bir seçenek sunuldu. Sosyal medya kullanıcıların geçici bir süreliğine görüntülenebilen paylaşımlar yapmasına olanak tanıyan özelliğin aldığı yeni seçeneğin kullanıcıların mesajlarından rahatsız olmak istemeyen kişilere büyük bir faydası dokunması bekleniyor.

Hikayeler sadece Twitter'ın mobil uygulamasında yayımlanabilip görüntülenebiliyor. Sosyal medya uygulamasının masaüstü sürümünde henüz kullanılamıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde bir süre sonra platformdan tamamen kaldırılan metin, fotoğraf ve video paylaşabiliyor. Instagram, Snapchat ve Facebook'taki hikayelere oldukça benzer bir özellik olan Fleets'te çeşitli arka plan renklerini kullanabilir, metin seçenekleri ile hikayenizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Yeni özellik her ne kadar çeşitli seçenekler içerse de platformun büyük bir parçası olmayı başaramadı ama sosyal medya kullanıcıları özellikle son zamanlarda özelliği merak edip kullanmaya başladı. Kullanım oranındaki artışın umut verici olduğunu söylemek mümkün olsa da özelliğin beraberinde getirdiği sorunu göz ardı etmek doğru olmayacaktır.

Fleets'i kullanan kişilerden bazıları, sosyal medya kullanıcıları tarafından rahatsız edilebiliyor. Kendilerine istemedikleri tepkiler veya yanıtlar gönderilebiliyor ve bu tür mesajları engellemek için kullanıcıları tek tek engellemekten başka çareleri yokmuş gibi görünüyor.

Fleets, Kasım 2020'de piyasaya sürüldü. Bu özellik, kullanıcıların 24 saatin sonunda otomatik olarak platformdan silinmesine olanak tanıyan içerikler paylaşmasının iyi bir yolu fakat Fleets'le ilgili en büyük sorun, hikayeye yanıt verebilecek insanlara müdahale edememektir.

Siz de diğer insanlar gibi direkt mesajlar kısmında tanımadığınız insanların hikayenize verdiği yanıtı görmek istemiyorsanız Twitter'ın bu sorun için iyi bir çözüm geliştirdiğini duymak sizi sevindirecektir. Twitter'da paylaşacağınız hikayelere yanıt verilip verilemeyeceğini artık seçebiliyorsunuz.

Hold up, before you post that Fleet...you can now turn off the option for people to send emoji reactions and text replies to your Fleet via DM.



On Android (and iOS soon), tap the arrow next to the “Fleet” button, then tap the switch to turn off “Allow Direct Messages”. pic.twitter.com/O8zQK0aQ1c