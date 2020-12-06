Twitter Hikayeler Özelliği Ne Kadar Başarılı Oldu?

Twitter, sosyal medya platformuna geçtiğimiz ay içerisinde Instagram, Snapchat, Facebook ve daha birçok sosyal paylaşım platformunda mevcut olan bir özelliği ekledi. Bu özellik, kullanıcıların Instagram’da olduğu gibi hikaye paylaşmasına olanak veren bir özellikti. Twitter Hikayeler (Fleets) özelliğinin ne kadar başarılı olduğuna dair bir anket yapıldı ve anketin sonuçları tüm Twitter kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Twitter Hikayeler Özelliği Nedir, Ne İşe Yarar?

Twitter’a geçtiğimiz ay içerisinde eklenen bir özellik olan hikayeler, Instagram ve Facebook’ta yer alan hikayeler özelliğine benzer şekilde yayımlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinen paylaşımlar oluşturulmasına olanak sunuyor. İlk olarak Snapchat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen hikayeler daha sonrasında Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarınca kopyalandı.

Twitter, hikayeler özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna hikayeler özelliği olmadan devam etti. Platform uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de geçtiğimiz ay içerisinde kararlılığını bozarak hikayeler özelliğini Fleets ismiyle kullanıcıların beğenisine sundu.

Kullanıcılara gündelik düşüncelerini ifade edebileceği bir platform sunmayı amaçlayan Twitter, bu özellik için oldukça umutluydu ve bu özellikle birlikte sosyal medya platformunun büyük bir ilerleme kaydetmesini bekliyordu.

Fleets'in Sonu Twitter’ın İstediği Gibi Bitmedi!

Twitter, bu özellikle beraber sosyal medya platformunun büyük bir boyut atlayacağını düşünmüş olsa da sonuç istediği gibi olmadı. Sosyal medya kullanıcılarından geri bildirim toplamak amacıyla yapılan bir anket, yeni özelliğin nasıl başarısız olduğunu gözler önüne serdi.

YouGov tarafından yapılan ankete katılan kişilerin neredeyse yarısı Twitter’da geçici olarak yayında olacak bir içerik yayımlamak istemediğini ve bugüne kadar yaptıkları gibi normal tweetler göndermeyi tercih ettiklerini ifade etti. Twitter’da yer alan marka hesapları ise Fleets olarak adlandırılan bu özelliği kullanmaya ağırlık verdi.

İlginç bir şekilde ankete katılanlardan bazıları (%35) hikayelerini diğer uygulamalarda zaten yayımladıklarını ve hikayelerin bu sosyal medya platformunda gereksiz olduğunu ileri sürdü. Ankete katılanların arasında FOMO (Fear of Missing Out) sahibi insanlar da vardı ve bunların %13’ü hikayeleri kullanarak paylaşım yapan kimseyi tanımadıklarını ve bu nedenle kendilerinin de bu akıma katılmaya ihtiyaçlarının olmadıklarını dile getirdiler. Ankete katılanların yaklaşık %10'u ise özelliğin nasıl kullanılacağını bilmediğini söyledi.

Siz Twitter hikayeler özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sosyal medya platformuna eklenen yeni özellik hakkındaki tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.