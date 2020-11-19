Twitter’dan Hikayeler Özelliği Açıklaması!

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen Twitter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformuna Instagram, Snapchat ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında da mevcut olan hikayeler özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Twitter’ın hikayeler özelliği ile ilgili yaptığı yeni açıklama, özelliği sabırsızlıkla bekleyen sosyal medya kullanıcılarının üzülmesine neden oldu.

Twitter Hikayeler Özelliği İle İlgili Sorunlar Yaşıyor

Hesabında henüz hikayeler benzeri özelliğin kullanamayan kullanıcıların “Fleets” özelliğini kullanmak için birkaç gün daha beklemesi gerekebilir. Twitter’ın destek hesabı üzerinden paylaşılan tweette sosyal medya platformunun performansa ilişkin bazı sorunlarını gidermek için Fleets’in kullanıma sunulma hızının yavaşlatıldığı duyuruldu.

Fleets özelliğini yedi ayı aşkın bir süredir test eden Twitter, özelliği 17 Kasım’da kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Sosyal medya platformu, özelliğin tüm kullanıcılar tarafından denenmesi için elini mümkün olduğunca hızlı tutmuş ve birçok kullanıcının kullanımına sunmuştu fakat platform bu uygulama sonrasında beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre sosyal medya kullanıcıları özelliği kullanmaya çalıştığında donma gibi sorunlarla karşılaşıyor ve bu durumdan sık sık şikayetçi oluyorlardı. Özellik bazen kullanıcıların uygulamalarını bile çökertebiliyordu. Twitter, Fleets ile ilgili birtakım sorunlar yaşandığını ve resmi bir açıklama yapmadan önce sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Twitter, Fleets özelliğini ilk olarak mart ayında Brezilya’daki kullanıcılarıyla test etmeye başlamıştı. Diğer sosyal medya platformlarındaki hikayeler özelliği gibi bu özellikle oluşturulan içerikler de zaman akışından ayrı tutuluyor ve 24 saatin sonunda kayboluyordu. Kullanıcıların paylaştığı içerikler yalnızca onları takip edenler tarafından görüntülenebiliyor, bu içeriklere verilen yanıtlar da Instagram gibi sosyal medya platformlarında olduğu gibi özel mesaj aracılığıyla iletiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Twitter çalışanları tarafından aktarılan bilgilere göre sosyal medya platformuna bu özelliğin yanı sıra YouTube’da da mevcut olan bir özellik daha gelecek. Twitter’a eklenecek bu özellikle birlikte tweetlerin beğenilmediğini belirtmek “dislike butonu” sayesinde mümkün hale gelecek. Sosyal medya platformunun bu özelliği getirmesinin arkasındaki amacın sosyal medya kullanıcılarına daha çok ilgili içerik sunma fırsatı elde etmek olduğu tahmin ediliyor. Özellikle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.