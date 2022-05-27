Twitter Hissedarları Elon Musk'a Toplu Dava Açtı

Twitter hissedarları, hâlen devam etmekte olan ve şirketin hisse senedi fiyatındaki oynak fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunan kaotik bir satın alma sürecini ele almaları nedeniyle Elon Musk ve Twitter'ın kendisine dava açıyor. Hissedarlar, Musk'ın 14 Mart'a kadar Twitter'ın %5'inden fazlasını satın aldığını açıklamayarak 156 milyon dolar kâr ettiğini söylüyor.

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter için 44 milyar dolarlık bir devralma teklifi verdiği nedeniyle şirketteki hissesinin açıklanmasını geciktirdiği için Twitter hissedarları tarafından dava edildi. Musk ilk kârından sonra da hisse almaya devam etti ve Çarşamba günü San Francisco federal mahkemesinde açılan davaya göre Nisan ayı başlarında şirketin %9,2'sine sahip olduğunu açıklamıştı. Virginia'da ikamet eden William Heresniak liderliğindeki hissedarlar "Twitter'daki hissesini açıklamasını geciktirerek, Musk piyasa manipülasyonuna girişti ve Twitter hisselerini yapay olarak düşük bir fiyata satın aldı." dedi. Ne Musk ne avukatı ne de Twitter bu iddialara yanıt vermedi.

Hissedarlar, Musk'ın Piyasayı Manipüle Ettiğini Düşünüyor

Hissedarlar, Tesla'nın hisselerindeki son düşüşün, Musk'ın şirketi satın almak için ihtiyaç duyduğu kredileri güvence altına almak adına hisselerini teminat olarak verdiği için Twitter'ı satın almasını finanse etme kabiliyetini "büyük bir tehlikeye" soktuğunu söyledi. Tesla'nın hisseleri, Nisan başında 1.000 doların üzerindeyken, Perşembe günü 700 dolar civarında işlem görüyordu.

Wall Street Journal'ın bu ayın başlarında bildirdiğine göre Musk'ın hissesini açıklama zamanlamasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından zaten bir soruşturmayı tetiklediği bildirildi. Musk, Çarşamba günü Twitter'a olan teklifini finanse etmek için 6.25 milyar dolarlık ek öz sermaye finansmanı taahhüdü vermişti.

Çarşamba günkü davada hissedarlar, belirsiz miktarda cezai ve telafi edici tazminat verilmesini istediler.