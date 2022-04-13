Twitter hissederlarından Elon Musk’a dava!

Tesla ve SpaceX’in kurcusu ve CEO’su olan ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ın yüzde 9.2’lik kısmını satın aldı. Twitter platformunun eski hissedarları ise Elon Musk’ın yasalara uygun davranmadığı iddiası ile Musk’a dava açtı.

Eski Hissedarlardan Elon Musk’a Dava

Twitter’ın eski hissedarları, Elon Musk’ın gerçekleştirdiği hisse satın alımının geç duyurulduğunu öne sürdü. Hissedarlar, Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.

Davacılar, Musk’ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak platformun hisselerinin yükselmesini önlediği ve bu yolla eski hissedarları zarara uğrattığını öne sürdü.

Hissedarlar, Musk’ın Twitter’ın yüzde 5’ini aldığı 14 Mart tarihinde bunu duyurması gerekirken, duyuruyu 4 Nisan’a kadar kasti olarak yapmadığını iddia etti. SEC düzenlemelerine göre; yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması durumunda 10 gün içinde duyuruyu yapması gerekiyor.​​​​​​​

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan'da Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik ‘pasif hisse’ aldığını duyurmuş, bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükselerek 50 dolar seviyelerini görmüştü.