Twitter'ı Karıştıran Soru: X Nasıl Çizilir?

Milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam edilen Twitter, hiç akla gelmeyecek bir soruyla çalkalanmaya başladı: X nasıl çizilir? İlk bakışta çoğunluk X’i benzer şekilde çiziyor gibi görünse de herkesin bu işareti farklı yolla oluşturduğu gün yüzüne çıktı.

Bazen sürekli yaptığımız bazı şeyleri düşünmeden, motor becerilerle uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi de ilkokul yıllarımızda öğrendiğimiz harfler ve matematik işaretleri. Son günlerde Twitter’ın en çok konuşulan konularının biriyse X işaretinin nasıl çizileceği.

Evet, hemen elinizle havaya küçük bir X çizin, biz bekliyoruz.

Türkiye’de birçok kişi sol yukarıdan aşağıya ve sağ yukarıdan aşağıya olmak üzere X işaretini çizerken, sosyal medyada gördüğümüz üzere tam 8 farklı X çizme şekli olduğu görüldü. Hiç akla gelmeyecek şekilde bu işareti yapanların sayısının ne kadar fazla olduğu dikkatlerden kaçmazken, bir Twitter kullanıcı bütün bu çizimleri hemen aşağıdaki gibi bir araya getirdi.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P