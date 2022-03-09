Twitter, İçerik Üreticileri İçin Yeni Bir Gelir Yönetimi Aracı Tanıttı

Sosyal medya platformu Twitter, bir süredir Twitter’dan içerik üreticilerinin gelir elde etmesi için çeşitli yeni özellikler getiriyordu. Şirket, şimdi de üreticilerin elde ettikleri gelirleri analiz etmelerini sağlayan yeni bir yönetim aracı geliştirdiğini duyurdu. ‘Creator Dashboard’ isimli bu yeni araç, içerik üreticilerinin nasıl gelir elde etiklerini analiz etmesine yarıyor.

İçerik üreticileri, ‘super follows’ ve ‘biletli spaces’ gibi gelir elde etme araçları üzerinden ne kadar kazandığını bu araç üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun yanında, yeni panel üzerinden hem ödeme geçmişi hem de gelecek ödemeler kolay bir şekilde görülebiliyor.

Özellik Kimlere Açıldı?

İçerik üreticileri bu yeni panele, uygulamanın kazançları gösteren ‘Monetization’ sekmesinden ulaşabiliyor. Özellik şu an için ABD'de 10 binden fazla takipçisi bulunan içerik üreticilerine açıldı. Özelliği görebilmek için super follows ve biletli spaces özelliklerini aktif bir şekilde kullanmak gerekiyor.

Super Follows isimli ödeme özelliği, Twitter kullanıcılarının takipçileri üzerinden gelir elde etmesini ve özel içeriklere erişim için onları yetkilendirmesini sağlıyor. Biletli Spaces ise ücretli spaces oturumları gerçekleştirilmesine yarıyor.

İçerik Üreticilerine Özel Gelir Yönetim Panelinin Detayları

Panel üzerinden Super Follow kapsamındaki takipçilerinizi liste halinde görebiliyorsunuz. Bununla beraber, kimlerin aboneliğini yenilediğini ve toplamda ne kadar gelir elde edeceğinizi de önceden kontrol edebiliyorsunuz.

Panelde, Biletli Spaces özelliği kapsamında ne kadar bilet sattığınızı, bilet alan kişilerin listesini, bdiletli Spaces özelliği üzerinden tahmini olarak ne kadar gelir elde edeceğinizi de görebiliyorsunuz.