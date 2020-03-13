Twitter için Tweet Düzenlemeye Olanak Sunan Uygulama Yayınlandı!

Twitter çıkışından bu yana tweet düzenleme imkanı sunmadı ve yapılan açıklamalar doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de sunmayacak. Yine de bunu yapmanın yeni bir yolu mevcut.

Tweet Nasıl Düzenlenir?

Brizzly ismindeki üçüncü taraf uygulaması attığınız tweetleri kısa bir gecikme ile gönderme imkanı sunan bir istemci olarak öne çıkıyor. Bu sayede gönderdiğiniz tweetleri 10 saniye yada 10 dakika gibi süre ayarları ile birlikte gecikmeli bir şekilde gönderebilir, bu sayede yazım hatalarını ya da içeriğin kendisini kontrol etme şansını elde edersiniz.

Eğer tweet yayınlandıktan sonra hatanın var olduğunu görürseniz bu durumda en son gönderdiğiniz tweeti kopyalayıp, düzeltip, yeniden gönderme imkanı sunar.

Yalnızca bu değil, ekstra bazı özellikler de öne çıkıyor. Örneğin gönderdiğiniz tweetlerin zaman ayarlı olarak silinmesini, belirli bir beğeninin altında kalması durumunda silinmesini ya da belirli bir yorumun altında kaldığında silinmesini isteyebilirsiniz.

Peki siz bu istemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliklerin Twitter'da dahili olarak sunulmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.