Twitter İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Sistemini Yeniliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini güncelliyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in Twitter hesabı opertörün SMS sisteminde bulunan bir açık nedeni ile çalınmıştı. Twitter CEO'sunun hesabının çalınması sosyal medyada alay konusu haline gelmişti.

Twitter'ın yaşananların ardından yepyeni bir iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanabilmek için telefon numarasına gerek kaymayacak. Twitter Safety tarafından yapılan açıklamada iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kulllanabilmek için telefon numarasında gerek duyulmayacağını söyledi.

Yeni iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminde artık telefon numarasına ihtiyaç duyulmuyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sistemini telefon numarası olmadan kolayca aktif edebileceksiniz. Bazı kullanıcılar yeni kimlik doğrulama sisteminin hala bir telefon numarası istediğini söylemekte. Yapılan değişikliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç günü bulacağı konuşuluyor.

We're also making it easier to secure your account with Two-Factor Authentication. Starting today, you can enroll in 2FA without a phone number. https://t.co/AxVB4QWFA1