Twitter'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanmak Ücretli Oluyor!

Twitter kullanıcıları, Twitter Blue abonesi değillerse iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabilmek için yakında bir kimlik doğrulayıcı uygulaması veya bir güvenlik anahtarı kullanmak zorunda kalacaklar. Web sitesi, metin tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı abonelik hizmeti için ödeme yapan üyelere özel bir özellik hâline getirdi.

Twitter Blue abonesi olmayanlar henüz etkinleştirmedilerse artık etkinleştiremezler ancak zaten kullanmakta olanların yöntemi devre dışı bırakmak ve başka bir kimlik doğrulama türünü etkinleştirmek için 20 Mart'a kadar süreleri olacak. Twitter, bu tarihten önce geçiş yapmayanların eğer Twitter Blue abonesi değillerse iki faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakacak.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n