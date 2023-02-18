Twitter'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanmak Ücretli Oluyor!

Twitter kullanıcıları, Twitter Blue abonesi değillerse iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabilmek için yakında bir kimlik doğrulayıcı uygulaması veya bir güvenlik anahtarı kullanmak zorunda kalacaklar. Web sitesi, metin tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı abonelik hizmeti için ödeme yapan üyelere özel bir özellik hâline getirdi.

Twitter Blue abonesi olmayanlar henüz etkinleştirmedilerse artık etkinleştiremezler ancak zaten kullanmakta olanların yöntemi devre dışı bırakmak ve başka bir kimlik doğrulama türünü etkinleştirmek için 20 Mart'a kadar süreleri olacak. Twitter, bu tarihten önce geçiş yapmayanların eğer Twitter Blue abonesi değillerse iki faktörlü kimlik doğrulamasını devre dışı bırakacak.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Artık Twitter Blue Abonelerine Özel

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n — Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023

Twitter yaptığı duyuruda, "telefon numarası tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamasının kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını ve suiistimal edildiğini" gördükten sonra bu kararı aldığını belirtti ancak bazı eleştirmenler Twitter'ın açıklamasından şüphe duyuyor ve şirketin asıl niyetinin iki faktörlü kimlik doğrulamayı Twitter Blue hizmetine ekleyerek daha fazla para kazanmak olduğunu söylüyor. Twitter Blue aboneliğinin aylık 8 ila 11 dolar arasında ve yıllık 84 dolar olduğunu ve kullanıcının adının yanına bir mavi tik işareti eklediğini belirtelim.

Twitter'ın gerçek niyeti ne olursa olsun, web sitesinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştiren çoğu kullanıcı artık oturum açma alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalabilir. Şirketin 2021 tarihli şeffaflık raporuna göre iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştiren kullanıcıların %74,4'ü SMS yöntemini kullanıyor. Sadece %28,9'u kimlik doğrulayıcı kullanıyor ve küçük bir kısmı (%0,5) güvenlik anahtarlarına sahip. Ayrıca tüm Twitter kullanıcılarının yalnızca %2,6'sı iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmiş durumda ancak rakamlar o zamandan bu yana değişmiş olabilir.

Şirket "Twitter Blue abonesi olmayanları, bunun yerine bir kimlik doğrulama uygulaması veya güvenlik anahtarı yöntemi kullanmayı düşünmeye teşvik ediyoruz. Bu yöntemler, kimlik doğrulama yöntemine fiziksel olarak sahip olmanızı gerektirir ve hesabınızın güvende olduğundan emin olmanın harika bir yoludur." dedi.