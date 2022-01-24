Twitter’ın İki Güvenlik Ekip Lideri Şirketten Ayrıldı

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter’da geçtiğimiz sene Kasım ayında önemli bir değişiklik yapıldı. Şirketin CEO’su Jack Dorsey görevinden istifa etti ve yerine Parag Agrawal getirildi. Yeni CEO Agrawal, şirkette yeniliklerini sürdürüyor. Göreve gelmesinden kısa zaman sonra mühendislik şefini, ardından da baş tasarım sorumlusunu işten çıkartan Agrawal, şimdi Twitter’ın güvenlik ekibindeki iki isimde değişikliğe gitti.

Twitter'da Yeni Genel Müdür Modeli

Yeni bir genel müdür modeline geçiş yaptığını söyleyen Agrawal, 2020 yılında göreve getirilen güvenlik şefi Peiter C. Zatko’nun görevinden ayrıldığını açıkladı. Zatko, Twitter şirketinde çalışmadan önce ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı ve ordu tarafından kullanılmak üzere geliştirilen yeni teknolojilerden sorumlu kurum olan DARPA’da program yöneticisi olarak görev alıyordu. 2013 yılında Google’a geçen Zatko, son olarak 2020 yılında Twitter ile anlaştı.

Bunun yanında Twitter’ın bilgi güvenliği şefi olan Rinki Sethi de, önümüzdeki aylarda Twitter’dan ayrılacağını duyurdu. Sethi, son olarak IBM bilgi güvenliği başkan yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2020 yılında Twitter bünyesine katıldı.

Her iki güvenlik ekip üyesinin görevlerinden isteyerek ayrılıp ayrılmadığı ise belirsizliğini koruyor.