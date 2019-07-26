Twitter, İkinci Çeyrekte 5 Milyon Günlük Kullanıcı Kazandı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Nisan - Haziran döneminde günlük 5 milyon kullanıcı daha kazanan şirket, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 841 milyon dolar gelir elde etti.

Spam, taviz, yabancı karşıtlığı ve benzeri şeyleri zararlı davranışları platformdan temizlemek için çok önemli bir çaba sarf eden Twitter, bu gayretinin meyvesini almışa benziyor.

2019’un ikinci çeyreğine dair kazanç raporunu açıklayan sosyal medya devi, günlük kullanıcı tabanını etkileyici bir şekilde büyüttü. Twitter’ın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 122 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı, yüzde 14 artarak 139 milyona yükseldi.

Bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 841 milyon dolar gelir elde ettiğini bildiren ABD’li şirket, sağlıklı büyümesini sürdürüyor. Yılın ikinci çeyreğinde spam ve şüpheli davranış raporlarında yüzde 18'lik bir düşüş yaşandığını belirten Twitter, odak noktalarının platformu herkes için çok daha güvenli bir yer yapmak olduğunu söyledi.

Twitter'ın ikinci çeyrek maliyetleri ve giderleri 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 21 artıran şirket, faaliyet karını ise yüzde 9 yükseltti.

Haziran sonu itibarıyla 4.300 çalışana ev sahipliği yaptığını duyuran Twitter, yıl sonuna kadar bu sayının yüzde 20 oranında artmasını bekliyor.

Twitter hisseleri, ikinci çeyrek raporunun ardından erken işlemlerde yüzde 6’dan fazla değer kazandı.